Пожар на сметището в пловдивското село Шишманци

На мястото вече има четири екипа, които се борят с огъня

18.08.2025 | 08:50 ч. Обновена: 18.08.2025 | 09:38 ч. 0
БГНЕС

Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналът за огъня е подаден в 05:30 ч. На място работят четири екипа огнеборци, които овладяват огъня.

Замерваща станция на сектор "Специализирани оперативни дейности" - Пловдив следи качеството на въздуха в близките населени места.

Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700 - 800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери. / БТА

