Гръцката звезда Йоргос Мазонакис с контраатака срещу семейството си след изписване от психиатричната клиника

Йоргос Мазонакис продължава да се лекува в психиатричната болница „Дромокайтио“ след прокурорска заповед, изпълнена в четвъртък, 14 август, по искане на членове на семейството му, съобщава youweekly.gr.

Певецът е бил изненадан, когато е видял полицаи пред дома си, връщайки се от морето, които са го информирали, че трябва да бъде откаран в болницата за преценка. Въпреки първоначалния си отказ, той е сътрудничил и е последвал полицаите.

В „Дромокайтио” лекарите направиха първоначална оценка и решиха да го задържат до приключване на допълнителните изследвания, които поради тридневния празник на Декапавгусто не можаха да бъдат направени веднага. Според адвоката му, ако всичко върви гладко, Йоргос Мазонакис се очаква да бъде изписан в понеделник или вторник и да се върне в дома си.

Адвокатът му разкри, че „през последните 2,5 години Йоргос Мазонакис не се е виждал с роднините си".

"Единствената среща се състоя преди 4 месеца със сестра му, зет му и адвоката им в моя дом, където бяха повдигнати някои въпроси, но не беше намерено решение. Ние им заявихме недвусмислено, че ще си говорим в съдебната зала“.

Както съобщи журналистката Анна Стаматиаду в централния бюлетин на STAR, „всичко се прави според протокола. Лекарите ще завършат прегледите и след това ще преценят дали ще остане или може да си тръгне“. В същото време тя подчерта, че певецът подготвя „контраатака“, тъй като съдебните спорове с сестра му за управлението на имуществото и общите им компании се очаква да се изострят.