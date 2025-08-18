IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Десетки загинали и ранени при пожар в завод в Рязанска област в Русия

Засега не е ясно каква е причината за пожара

18.08.2025 | 09:05 ч. Обновена: 18.08.2025 | 09:37 ч.
Най-малко 20 души загинаха, а 134 са ранени, след като избухна пожар в предприятие в руската Рязанска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на местните служби за извънредни ситуации.

Засега не е ясно каква е причината за пожара, съобщават руските медии.

"Към 7 ч. на 18 август в резултат на извънредна ситуация в Шиловски район са загинали 20 души. Пострадали са 134, от тях 31 пациенти се намират в болници в Рязан и Москва, а 103 пациенти провеждат амбулаторно лечение", се казва в изявление на местните власти, цитирано от ТАСС.
(БТА)

(БТА)

