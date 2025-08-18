IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Тръмп: Обама даде Крим на Путин без нито един изстрел, Зеленски да забрави за НАТО

Срещата между двамата лидери е днес в 13:15 ч. американско време

18.08.2025 | 06:52 ч. Обновена: 18.08.2025 | 09:03 ч. 122
Reuters

Reuters

Американския президент Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски може да сложи край на войната почти веднага или да продължи да се бори. Срещата между двамата лидери е насрочена за днес, 13:15 часа източно американско време и ще се проведе в Белия дом.

“Президентът на Украйна Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори. Спомнете си как започна. Няма да си върнем Крим, даден от Обама (преди 12 години, без нито един изстрел!), и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО НА УКРАЙНА. Някои неща никога не се променят!!!”, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп добави, че понеделник ще бъде “голям ден“ за Белия дом, тъй като “никога не е имал толкова много европейски лидери едновременно“.

Свързани статии

Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и италианският премиер Джорджия Мелони ще се присъединят към него за срещата с американския лидер. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви плановете си да присъства на срещата.

Зеленски и европейски лидери заминават днес за Вашингтон, за да представят позицията на Киев, който бе приканен от американския президент да направи отстъпки след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, която не доведе до пробив в усилията за уреждане на войната в Украйна, съобщава Франс прес.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп САЩ президент Белия дом Володимир Зеленски среща Украйна европейски лидери
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem