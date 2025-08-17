Руска антикорупционна активистка и дългогодишен съюзник на врага на Кремъл Алексей Навални сподели снимки и твърди, че на тях е 6-годишният Владимир-младши - най-малкият син на руския президент Владимир Путин. Предполага се, че руският лидер има двама малки сина от Алина Кабаева.

Мария Певчих разкри изумителни подробности за това как “принцовете“ се обучава в домашни условия, а частните учители получават свръхзаплати от 36 хиляди долара на месец.

Наскоро се появиха множество снимки на родения в Швейцария Иван, но това е първият път, когато се смята, че вторият син и най-малкото дете на 72-годишния Путин са снимани.

First photos 'of Putin's youngest son, six-year-old Vladimir Junior' are revealed - as it's claimed his private tutors earn $36,000 a month https://t.co/UvUQzO3Twh — Daily Mail (@DailyMail) August 14, 2025

Шестгодишният Владимир-младши е роден в Москва през 2019 г. и подобно на брат му Иван, на 10 години, няма официална информация за него или за връзката на Путин с предполагаемата им майка Алина Кабаева, на 42 години, олимпийска златна медалистка по гимнастика.

Изтекли данни показват, че учителите им тайно се плащат от компания, свързана с приятелския на Путин олигарх Генадий Тимченко, на 72 години, който също подкрепя Кабаева и се гордее с богатство от 16 милиарда паунда, според информацията на г-жа Мария Певчих.

Техните на наследниците на Путин по немски език са посочени като София Божич, на 33 години, босненска гражданка, и Ирен Енс, на 36 години, от Германия. “И Ирен, и София са лични учители на синовете на Путин и Алина Кабаева - Владимир-младши и Иван“, каза Певчих и добавя: “Сега те са на шест и десет години.“

‘First pictures of Vladimir Putin’s secret son Ivan, 10' hidden from Russianshttps://t.co/MmBWAO844L pic.twitter.com/dNU9xyY8ns — The Mirror (@DailyMirror) April 22, 2025

“София Божич и Ирен Енс редовно пътуват с влак до гарите Угловка и Акуловка. Това са най-близките жп гари до резиденцията на Путин във Валдай, където се смята, че той прекарва по-голямата част от времето си с децата си и Алина Кабаева…”, продължава с разказа си Певчих.

Тази седмица беше разкрито, че поне дузина най-съвременни системи за противовъздушна отбрана пазят този горски дворец от атаки на украински дронове или ракети.

“Ако учители от начални училища от регионите – дори от Москва – ме наблюдават сега, предварително се извинявам, пригответе се“, добави Певчих. Учителите, каза тя, получават близо 36 хиляди долара на месец за продължаващата си служба – сравнимо, отбеляза тя, с това, което един немски учител в Русия може да очаква да спечели за седем години.

“И не им плаща бащата на учениците – в края на краищата официалната заплата на Путин е три пъти по-малка от тази на чуждестранния учител”, споделя Певчих и добавя: Парите идват от Генадий Тимченко, който държи касата на Путин. Това е същността на корупционната система, изградена от Владимир Путин. От самото начало на първия му президентски мандат през 2000 г. тя беше проектирана по този начин... и продължава да се развива с бясна скорост.“

Тимченко също така е направил плащане от 4,6 милиона паунда на фондацията на Кабаева, според Певчих в ново разследване, наречено “Общият фонд на Путин: Кой плаща за луксозния живот на Путин и Кабаева?“

“Любимата жена на Путин се нуждае от половин милиард за хоби“, споделя Певзих със сарказъм и в същия тон продължава: “Путин не може просто да ѝ ги преведе от собствената си карта за заплата. И тогава на помощ идва скъпият другар Тимченко, прехвърляйки ги от мястото, където се съхраняват общите пари.“

Друго плащане от 4,2 милиона паунда отиде в клиника, свързана с най-голямата дъщеря на Путин, Мария Воронцова, на 40 години.

Враговете на Путин твърдят, че диктаторът е един от най-богатите хора в света, като тайното му състояние се грижи за приятелски настроени олигарси като Тимченко, но досега има оскъдни доказателства за подобни “касови“ договорености.

Другият син на Путин и Кабаева Иван беше сниман тази година на събитие по гимнастика, проведено във Валдай. Строго охраняемият замък се обслужва от собствена железопътна линия, по която се движи личният брониран влак на 72-годишния Путин.

Забранената зона около имението е по-голяма от средиземноморския остров Малта.

“На мястото на бивши хеликоптерни площадки е изградена малка картинг писта, а точно до резиденцията, дълбоко в гората между 2016 и 2020 г.“ По-рано тази година тайният 10-годишен син на Путин е бил видян за първи път, според антикремълски уебсайт.

Телеграм каналът ВЧК-ОГПУ разкри сензационни снимки, на които се твърди, че показват най-голямото дете, което руският диктатор споделя с Кабева.

“ВЧК-ОГПУ каналът е получил снимка на най-тайното и вероятно най-самотното момче в Русия“, се казва в репортаж на антикремълския Telegram канал с връзки към правоохранителните органи и тайните служби.

“Това е Иван Владимирович Путин. Той почти не общува с други деца, прекарвайки цялото си време с охранители, гувернантки и учители”, споделя каналът.

Момчето изглежда прилича на Путин от съветското му детство.

Путин никога не е потвърждавал семейството, което има с олимпийската златна медалистка Кабаева, която е с три десетилетия по-млада от него.