Зеленски: Няма ни най-малък признак Русия да се съгласи на тристранна среща

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че няма „ни най-малък признак“ Русия да се съгласи на тристранна среща с Украйна и Съединените щати, предложена от Доналд Тръмп, предаде АФП.

„До този момент Русия не показва готовност тристранната среща да се състои и ако страната откаже, следва да бъдат наложени нови санкции,“ каза Зеленски в Брюксел по време на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Докато високопоставен представител на Белия дом посочи, че Русия е направила „някои отстъпки“ относно пет украински региона, централни за войната на Москва срещу страната, по време на високорисковата среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

„Руснаците направиха някои отстъпки по всички пет региона,“ заяви Стив Уиткоф пред Си Ен Ен, като вероятно визира Донецк, Луганск, Херсон, Запорожие и Крим.