IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Зеленски: Няма ни най-малък признак Русия да се съгласи на тристранна среща

Стив Уиткоф пък заяви, че Кремъл е направил „някои отстъпки“

17.08.2025 | 18:12 ч. Обновена: 17.08.2025 | 19:50 ч. 25
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че няма „ни най-малък признак“ Русия да се съгласи на тристранна среща с Украйна и Съединените щати, предложена от Доналд Тръмп, предаде АФП.

„До този момент Русия не показва готовност тристранната среща да се състои и ако страната откаже, следва да бъдат наложени нови санкции,“ каза Зеленски в Брюксел по време на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Свързани статии

Докато високопоставен представител на Белия дом посочи, че Русия е направила „някои отстъпки“ относно пет украински региона, централни за войната на Москва срещу страната, по време на високорисковата среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

„Руснаците направиха някои отстъпки по всички пет региона,“ заяви Стив Уиткоф пред Си Ен Ен, като вероятно визира Донецк, Луганск, Херсон, Запорожие и Крим.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски Украйна САЩ Русия Европа Войната в Украйна Владимир Путин
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem