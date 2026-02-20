Кейт Хъдсън е горда със сина си и неговите академични постижения

Най-големият син на Кейт Хъдсън, Райдър Робинсън, е на прага на един от най-важните моменти в живота си – завършването на колежа. За известната актриса това събитие е не просто академичен успех, а истински повод за гордост и емоции.

„Не мога да повярвам, че вече завършва. Толкова е вълнуващо.“, призна Хъдсън, цитирана от списание HELLO.

22-годишният Райдър Робинсън ще завърши Нюйоркския университет през май, където следва в престижния факултет за сценични изкуства. Завършването на колежа е особено значимо за семейството, тъй като, по думите на Кейт, той е първият от няколко поколения насам, който стига до диплома за висше образование.

Темата за актьорската кариера на Райдър неизбежно предизвиква интерес. Кейт Хъдсън открито потвърди, че синът ѝ иска да стане актьор. За разлика от много деца на известни личности, които рано търсят славата, Райдър подхожда сериозно и дисциплинирано към професията.

„Той не се опитва да застане пред камерата просто заради славата. Иска да върши добра работа и да разбира занаята“, подчерта актрисата.

Този подход ясно показва, че актьорската кариера на Райдър Робинсън няма да бъде вследствие единствено на известната му фамилия, а резултат от обучение, труд и отдаденост.

