Слави за исканите оставки в МВР: Чудовищен скандал на служебното правителство

Слави Трифонов излезе с остра публикация относно появилата се информация, че служебният вътрешен министър е поискал оставката на главния секретар на МВР.

В профила си в социалната мрежа Facebook той написа:

"Имам информация, че преди няколко часа служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е извикал при себе си главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая „Петрохан“. Министърът е казал на всички, че трябва да си подадат оставките.

Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал! Имаме пряка намеса на изпълнителната власт, в лицето на Емил Дечев, върху криминално разследване, в което има набъркани политици. А самият министър е от политическото крило на същите набъркани политици.

Ако това е вярно, ние наистина сме в много неприятна ситуация. На една политическа партия не ѝ харесва, че един ужасен скандал с шест смъртни случая се свързва с нея. Въпросната политическа партия си има служебно правителство и сега се опитва да заличи следите си в този мръсен скандал.

Още веднъж ще кажа - дано да не съм прав, но ако всичко това е вярно, това правителство трябва да си ходи веднага, а президентът Йотова да назначи друго правителство."