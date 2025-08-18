IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Сондажи за нови водоизточници започват в Плевенско

Хиляди плевенчани протестираха с искане за нормално водоснабдяване

18.08.2025 | 08:28 ч. Обновена: 18.08.2025 | 09:38 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

В Плевенско от днес започват проучвания и сондажи за нови водоизточници, съобщи областният управител Николай Абрашев.

Това е една от набелязаните мерки за справяне с кризата с водата в областта.

Очаква се още през септември да започне подмяна на водопроводната мрежа.

"От днес започват сондажите. Община Плевен, както каза министърът, има около 2 седмици да си оправи всички документи и да започнем бързи процедури по подмяната на водопроводната мрежа, защото загубите са над 70%. Плевен в годините назад си е изгубил всички проекти за воден цикъл, другите градове отчитат, че мрежата след направените ремонти се захранва с много по-малки количества", каза областният управител Николай Абрашев, цитиран от БНР. 

Свързани статии

Снощи жители на Плевен поискаха на протест спешни мерки за разрешаване на проблема с безводието в града, който от началото на месеца е на воден режим.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

вода Плевен сондажи Николай Абрашев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem