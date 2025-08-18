Сондажи за нови водоизточници започват в Плевенско

В Плевенско от днес започват проучвания и сондажи за нови водоизточници, съобщи областният управител Николай Абрашев.
Това е една от набелязаните мерки за справяне с кризата с водата в областта.
Очаква се още през септември да започне подмяна на водопроводната мрежа.
"От днес започват сондажите. Община Плевен, както каза министърът, има около 2 седмици да си оправи всички документи и да започнем бързи процедури по подмяната на водопроводната мрежа, защото загубите са над 70%. Плевен в годините назад си е изгубил всички проекти за воден цикъл, другите градове отчитат, че мрежата след направените ремонти се захранва с много по-малки количества", каза областният управител Николай Абрашев, цитиран от БНР.
Снощи жители на Плевен поискаха на протест спешни мерки за разрешаване на проблема с безводието в града, който от началото на месеца е на воден режим.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.