ЦСКА обърна инфарктно Ботев при дебюта на Херо, победи с 2:1

ЦСКА с драматична победа след обрат над "Ботев" (Пловдив) в мач от 16-ия кръг на родната Първа лига. "Червените" стигнаха до успеха на Националния стадион "Васил Левски“ в 3-ата минута на добавеното време.

Изненадващо гостите от Пловдив започнаха много надъхано мача и откриха резултата още в 6-ата минута. Тодор Неделев прати вертикален пас към Николай Минков, а той намери в малкия пеналт Армстронг Око-Флекс, който нямаше как да сгреши на празна врата - 0:1.

Главният съдия Геро Писков свири дузпа за ЦСКА в 69-ата минута за игра с ръка на Енок Коатенг. С изпълнението се зае Йоанис Питас, който обаче прати топката в напречната греда.

ЦСКА все пак успя да изравни резултата в 72-ата минута. Ето`о намери с дълъг пас Леандро Годой, който заши топката в мрежата на Наумов за 1:1.

В 3-ата минута на добавеното време ЦСКА стигна до втори гол и пълен обрат Мохамед Брахими с дълъг пас качи топката на главата на Леандро Годой, който матира Наумов за и доведе до екстаз феновете в червено.

По този начин армейците записаха шеста поредна победа във всички турнири. Димитър Димитров-Херо пък дебютира начело на Ботев Пловдив със загуба и продължи кошмарната си серия без пълен успех при визита на ЦСКА. Големият специалист вече има рекордните 19 двубоя без победа при гостуване на столичния гранд.

