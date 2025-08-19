Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, е на командно дишане

Шофорът на автобуса, в който се вряза кола, е интубиран и е на командно дишане. Това каза пред Нова телевизия синът на пострадалия - Данил Петров.

Той разбрал за тежкия инцидент от лекарските екипи, поели грижите за баща му след катастрофата. В деня на инцидента семейството трябвало да пътува извън града.

"Когато отидох в спешното, там имаше около 50 души - всички те бяха близки на пострадалите", каза още той.

За баща си разказва, че дълги години е работил като шофьор, включително и в чужбина.

"Дъщеря ми е на десет години, все още не съм ѝ разказал какво се случи. В болницата видях баща ми - беше на легло, беше контактен, но ръката му беше пострадала, сухожилията ѝ се виждаха. Имаше травми на гръдния кош и дишаше с много големи усилия. На втория ден се влоши, интубираха го и в момента е на командно дишане", разказа още Петров.

"Баща ми е на 66 години, на 25-и август има рожден ден, ще навърши 67. Беше подал документи и чакаше да излезе официално в пенсия, имаше още две седмици, в които трябваше да работи", каза синът на пострадалия.

Според него подобни тежки инциденти са предотвратими, ако органите на реда и държавата си вършат работата. "За младите да карат с такава скорост е минута адреналин, но за нас остават последиците от този адреналин. Всичко това се случва, защото на дадени хора им е позволено", коментира още Петров.