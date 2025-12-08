IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха кримка за смъртта на 61-годишен мъж в Перник

Починалият бе намерен в двора си на 6 декември

08.12.2025 | 13:46 ч. 6
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Служители на Първо районно управление в Перник разследват обстоятелствата около смъртта на 61-годишния мъж, съобщиха от МВР. Сигнал за починалия, открит в двора на имота си, бе подаден от брат му на 6 декември около обяд.

На място са изпратени полицейски служители, които извършили оглед и предприели необходимите процесуално-следствени действия. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на медицински екип, не са установени видими следи от травми.

Впоследствие разследването е установило, че преди три-четири дни между починалия и 46-годишен мъж с криминално минало от същия квартал е възникнал конфликт, при който по-младият мъж е нанесъл побой на жертвата.

По случая е образувано досъдебно производство, а 46-годишният е задържан за 24 часа с полицейска мярка.

