Зафиров: Искаме бюджет, който отговаря на реалността и ни сплотява

Вицепремиерът Атанас Зафиров е категоричен, че страната ни трябва да отстои увеличаването на кохезионните средства, запазването на прекия достъп на регионите до финансиране и равнопоставеността на фермерите в рамките на новия европейски бюджет 2028–2034 г.

Вицепремиерът и лидер на БСП взе участие в дискусия на тема “България и новия европейски бюджет (2028-2034): цели и възможности“, организирана от евродепутатите Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин, част от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

В хода на дискусията беше подчертано, че бюджетът, предложен от Европейската комисия, се очаква да достигне почти 2 трилиона евро и е рекорден по своя размер.

Зафиров изрази тревога по повод прогнозирания спад на кохезионните фондове, което по думите му застрашава регионалното развитие и самата идея за европейска солидарност.

“Свиването на кохезионното финансиране не е техническо решение, а политическо послание: "Всеки да се оправя сам. Европа не оцелява, когато силните са сами. Европа оцелява, когато всички сме силни“, на мнение е Зафиоров.

По повод на предложението над 500 програми да бъдат слети в единен национален план, вицепремиерът коментира, че това би отслабило регионалната автономия и може да създаде риск решенията да зависят от политическата конюнктура. В контекста на усиленото внимание към европейския отбранителен бюджет, който надхвърля 130 млрд. евро, заместник министър-председателят подчерта, че сигурността не се изчерпва само с военни инвестиции.

“Празните региони не се пазят с танкове, а с перспектива“, заяви Зафиров, който подчерта необходимостта от заетост, инфраструктура и жизнени общности.

“Европа е силна, когато всички сме силни. Искаме бюджет, който отговаря на реалността и който сплотява, а не разединява“, категоричен е вицепремиерът.