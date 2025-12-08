IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зафиров: Искаме бюджет, който отговаря на реалността и ни сплотява

Европа е силна, когато всички сме силни, добави вицепремиерът,

08.12.2025 | 13:54 ч.
Вицепремиерът Атанас Зафиров е категоричен, че страната ни трябва да отстои увеличаването на кохезионните средства, запазването на прекия достъп на регионите до финансиране и равнопоставеността на фермерите в рамките на новия европейски бюджет 2028–2034 г. 

Вицепремиерът и лидер на БСП взе участие в дискусия на тема “България и новия европейски бюджет (2028-2034): цели и възможности“, организирана от евродепутатите Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин, част от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. 

В хода на дискусията беше подчертано, че бюджетът, предложен от Европейската комисия, се очаква да достигне почти 2 трилиона евро и е рекорден по своя размер. 

Зафиров изрази тревога по повод прогнозирания спад на кохезионните фондове, което по думите му застрашава регионалното развитие и самата идея за европейска солидарност. 

“Свиването на кохезионното финансиране не е техническо решение, а политическо послание: "Всеки да се оправя сам. Европа не оцелява, когато силните са сами. Европа оцелява, когато всички сме силни“, на мнение е Зафиоров.

По повод на предложението над 500 програми да бъдат слети в единен национален план, вицепремиерът коментира, че това би отслабило регионалната автономия и може да създаде риск решенията да зависят от политическата конюнктура. В контекста на усиленото внимание към европейския отбранителен бюджет, който надхвърля 130 млрд. евро, заместник министър-председателят подчерта, че сигурността не се изчерпва само с военни инвестиции.

“Празните региони не се пазят с танкове, а с перспектива“, заяви Зафиров, който подчерта необходимостта от заетост, инфраструктура и жизнени общности.

“Европа е силна, когато всички сме силни. Искаме бюджет, който отговаря на реалността и който сплотява, а не разединява“, категоричен е вицепремиерът.

