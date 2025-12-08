Стрелба в норвежки мол, полицията задържа заподозрян

Стрелба в норвежки търговски център вдигна на крак полицията след стрелба. Органите на реда са получили сигнал за стрелба в Storo Storsente, най-големият търговски център в Осло, в понеделник сутринта, а предполагаемият стрелец, 19-годишен мъж, е задържан.

Спешните служби бързо са пристигнали на мястото и са поели контрол над мъжа и оръжието му, съобщи полицията.

До момента няма съобщения за жертви или пострадали, съобщава Daily mail.

"Изглежда, че е имало само един извършител“, се казва в полицейско изявление.

Заподозреният се е обадил в полицията, преди да произведе един-единствен изстрел в тавана, добави говорител на властите.

Полицията призова хората да избягват мола и прилежащите му райони. Въпреки това търговският център се върна към нормална работа малко преди 11:30 часа местно време.

Това се случва месеци след като един мъж беше ранен, когато беше прострелян в Tveita Center, един от най-големите търговски обекти в норвежката столица. Тогава двама мъже бяха арестувани и обвинени.

Някои оръжия са законни в Норвегия, като гражданите могат да държат огнестрелни оръжия за лов или спортна стрелба.

Но скандинавската нация е преживяла няколко стрелби.

Двама души бяха убити, а 21 бяха ранени при масова стрелба в Осло през 2022 г. по време на празник по повод Честване на гордостта.

Джамия беше нападната в Берум, предградие на Осло, през 2019 г.

Най-шумната стрелба беше, когато неонацистът Андерс Беринг Брайвик уби 77 души, включително 33 деца, при бомбен атентат и стрелба в Осло и в летен лагер на остров Ютьоя.