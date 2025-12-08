Биляна Якова към Благомир Коцев: Безкрупулен лъжец си

"Безскрупулен лъжец си, Коцев". Така започва пост на Биляна Якова в личния ѝ профил във Фейсбук. Думите са насочени към кмета на Варна, Благомир Коцев, след вчерашното му интервю пред Нова тв. Тя заявява, че е осъдила Коцев на две инстанции и няма да мълчи, когато истината се подменя с удобен спектакъл.

Ето и пълният текст на поста:

"БЕЗСКРУПУЛЕН ЛЪЖЕЦ СИ, КОЦЕВ. Не го казвам за първи път и няма да го кажа за последен. Защото това е единственото определение, което описва поведението ти, нагло, безочливо, арогантно и лишено от елементарна почтеност.

Тази вечер ти имаше самоувереността да застанеш в национален ефир по Нова телевизия и да изречеш серия от твърдения по мой адрес, които са лъжи, измислици и манипулации. Гледах интервюто ти и наистина останах потресена. Не само от съдържанието, но и от лекотата, с която говориш срещу човек, който вече е доказал в съда, че действията ти спрямо него са били незаконни. Фактите са ясни. Ти ме освободи от работа с мотив, че „проектът уж бил приключил“. Това беше основанието, нищо повече. И понеже аз не съм човек, който позволява да бъде мачкан или унижаван, осъдих те на две инстанции. Съдът призна заповедта ти за незаконна и ми присъди около 24 000 лв. обезщетения с лихвите плюс около 19 000 лв. за неизползвани отпуски и други дължими плащания. Всичко вече е изплатено, Коцев и то от общинския бюджет.

Но ти, вместо поне малко да се засрамиш от лъжите си, се появяваш в национален ефир и започваш да тъчеш нова история, една версия, която е удобна за теб, но напълно откъсната от действителността. И то с такава наглост, че човек би си помислил, че никога не е имало съдебни решения, никога не е имало документи, никога не е имало истина.

Това за мен е не просто безочие, това е демонстрация на пълно презрение към фактите, към институциите и към хората, на които говориш.

Но да минем и към другото. Лора Крумова. Водещата, която в ефир произнесе:

„А тази другата жена… Биляна Якова мисля, че беше…“

Да, Лора — аз съм тази „другата жена“. И знаеш ли кое е тъжното? Че ти ме спомена по име пред цяла България, а дори не ме потърси за коментар. Не си направи труда да чуеш и моята страна. Нито едно обаждане. Нито едно съобщение. Нищо. А когато говориш за човек в ефир, когато го цитираш, когато повтаряш думи, хвърлени по негов адрес, журналистическата етика изисква да се даде право на отговор. Това е основен принцип. Тук този принцип беше нарушен. И питам, защо?

Непрофесионализъм? Пропуск? Или просто удобна тишина? За мен отговорът няма значение. За мен значение има това, аз няма да мълча. Няма да мълча, когато някой, било то кмет или водещ, хвърля кал, лъжи или внушения по мой адрес. Няма да мълча, когато истината се подменя с удобен спектакъл. Няма да мълча, когато ме представят по начин, който няма нищо общо с реалността. И ако някой си мисли, че ще се откажа, лъже се.

Очаквайте продължение. Очаквайте документи, факти, доказателства и конкретика. Всичко, което според мен беше изопачено тази вечер, ще бъде разяснено едно по едно.

А сега, Коцев…

За онези „3 милиона“, които спомена така уверено в ефир и ги пообърка малко...за тях не само, че ми оказа натиск, но и в момента си обвиняем за принуда във връзка с твоите действия спрямо мен, а... да попитам още ли ги сънуваш? Защото „кошаревската свидетелка“, както сам ме нарече, ще ти припомни за принудата всичко, подробно, с документи и доказателства в съдебна зала..."

