IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

Богдан Милчев: Данните показват, че война по пътищата няма

Засичането за средната скорост ще важи само за тези отсечки, които са сертифицирани

19.08.2025 | 11:00 ч. Обновена: 19.08.2025 | 11:19 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

"Катастрофата, при която кола се вряза в автобус в София, е еманация на провала на политиките на правителството на Росен Желязков". Това каза пред БНР Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

"Искам да припомня, защото много услужливо никой не се сеща, че преди три месеца Росен Желязков даде ултиматум на всички институции, отговорни за пътната безопасност, да променят ситуацията на пътя или "ще хвърчат глави". Медийната манипулация, в която сме вкарани, използва термина "война по пътищата". Аз искам категорично да заявя, че война по пътищата няма и данните го показват", каза Богдан Милчев. 

"Само за тези отсечки, които са сертифицирани, ще важи засичането за средната скорост, навсякъде другаде няма да важи", каза още експертът по пътна безопасност.

Свързани статии

"Рекламираната кампания за средна скорост предстои да срути изцяло основите на пътната безопасност в България, защото принципът на лъжливото овчарче, с който правителството се опитва три месеца да плаши шофьорите, накрая ще се обърне срещу тях, защото утре те ще имат реални мерки и действия, на които шофьорите няма да повярват", каза Богдан Милчев.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Богдан Милчев война по пътищата средна скорост
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem