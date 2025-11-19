Орбан: Урсула иска 135 млрд. евро за Украйна и войната, откъде?

Унгарският премиер Виктор Орбан нападна председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, че отново иска от страните членки на ЕС допълнителни средства за финансиране на войната и Украйна,

“Това значи, че председателят на ЕК иска допълнителни 135 милиарда евро за следващите две години“, заяви Орбан, допълвайки, че това са 65% от годишния икономически продукт на Унгария, пенсиите за седем години на всички унгарски пенсионери и близо три четвърти от годишния бюджет на ЕС.

“Това е астрономическа сума, която днес не съществува. Просто не съществува. Брюкселският “магически трик“ отново ще е общоевропейски заем – решение, с което дори и нашите внуци ще бъдат натоварени да изплащат цената на руско-украинската война“, допълни Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ и БТА.

Премиерът на Унгария заяви, че ЕС иска от унгарците да допринесат за това, отбелязвайки, че Унгария е глобявана с по един милион евро дневно, защото не приема мигранти. “Държава, която е финансово наказана, защото има своя собствена позиция по отношение на войната и по отношение на идеологията на равенството между половете“, заяви той.

“Това е повече от недопустимо. Това е категорично абсурдно. Реакцията на Унгария ще бъде незабавна“, заяви Орбан.