Камери, средна скорост, глоби: Какво предвиждат промените в закона?

Повечето от промените в Закона за движение по пътищата влизат в сила на 7 септември - един месец след обнародването им в Държавен вестник.

"За голяма част от разпоредбите е необходимо още време. Затова са предвидени текстове, които дават отлагателно действие на някои правила - съответно 6 месеца, 9 месеца; някои влизат в сила от 15 септември, други - от 1 януари 2026 г.", поясни главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" в студиото на "България сутрин".

Специално внимание се обръща на новата система за контрол чрез тол камери, които ще следят средната скорост на превозните средства.

"Процесът там е сложен, технологичните решения са много. Съдействаме и взаимодействаме ежедневно с Националното тол управление за определяне на отсечките и обмен на информация. Не е коректно и ефективно хаотично да се предлагат участъци, без да е ясно дали ще окажат реално въздействие. Важно е тези участъци да са основни направления на придвижване - там, където се движат товарни автомобили, автомагистрали и други. Така че е изключително важно да се определят точно и прецизно, за да може целият процес да бъде синхронизиран между двете институции, така че административно-наказателният процес да бъде устойчив", каза още гл. инсп. Близнаков пред Bulgaria ON AIR.

С новите промени в закона се въвеждат по-конкретни и завишени глоби, особено по отношение на шофиране под въздействие на алкохол и наркотици.

"При редактирането на санкциите в частта с глобите бе обърнато специално внимание на това да се избегне субективният фактор. Всички разпоредби, които предвиждаха долна и горна граница - например от 20 до 150 лева - бяха премахнати в голямата си част, ако не и всички. Санкциите вече са конкретни и точно определени, за да се избегнат излишни напрежения", коментира експертът.

Според него не само размерът на глобите е важен. Промени не е имало с години, а някои наказания са останали символични - в рамките на 10 или 20 лева, което в днешни условия обезсмисля превантивната им функция.

Актуализирането им цели да покаже ясно на гражданите, че нарушаването на правилата има сериозни последствия.

Близнаков е категоричен - ефектът не може да се постигне само чрез санкции. Контролът на пътя е ключов, но трябва да върви ръка за ръка с превенцията и образованието.

"Контролът е само една от дейностите, които изпълняваме ние. Да, контролът е изключително важен - там се работи много усилено, но той върви ръка за ръка с много други неща: с образованието, с превенцията, на която обръщаме изключително голямо внимание, но въпросът почти не се повдига никъде. Не знам дали хората знаят, но служители на МВР ежедневно посещават учебни заведения, детски градини, пенсионерски клубове, дори и кошари. Превенцията е много добре развита в МВР", отбеляза Близнаков.

Важен акцент е и събираемостта на глобите - ако няма ефективна система за събиране на наложените санкции, самите наказания губят сила.

Новите правила засягат и пешеходците. Вече е забранено използването на мобилни телефони при пресичане на пешеходна пътека. Това е част от усилията за повишаване на безопасността и ограничаване на инцидентите, причинени от невнимание или разсеяност.

