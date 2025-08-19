IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Пияно 14-годишно момче шофира крадена кола рано сутринта

То е задържано от полицаи от Нови пазар

19.08.2025 | 13:51 ч. Обновена: 19.08.2025 | 14:51 ч. 15
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Полицаи от Нови пазар задържаха 14-годишно момче, шофирало след употреба на алкохол, съобщиха от МВР в Шумен. 

Около 5:40 часа на 18 август полицаи от Нови пазар са получили сигнал, че на главния път Русе – Варна, в близост до разклона за село Зайчино Ореше, лек автомобил „Форд“ с шуменска регистрация е излязъл извън пътното платно. 

В хода на първоначалните мероприятия е установено, че колата е управлявана от 14-годишно момче от Шумен. С техническо средство е установено, че то е шофирало с 1,48 промила алкохол. Впоследствие е изяснено, че момчето е откраднало фирмена кола от негов роднина. 

Младежът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на полицията в Нови пазар, предаде БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

момче употреба на алкохол шофиране Нови пазар
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem