Пияно 14-годишно момче шофира крадена кола рано сутринта

Полицаи от Нови пазар задържаха 14-годишно момче, шофирало след употреба на алкохол, съобщиха от МВР в Шумен.

Около 5:40 часа на 18 август полицаи от Нови пазар са получили сигнал, че на главния път Русе – Варна, в близост до разклона за село Зайчино Ореше, лек автомобил „Форд“ с шуменска регистрация е излязъл извън пътното платно.

В хода на първоначалните мероприятия е установено, че колата е управлявана от 14-годишно момче от Шумен. С техническо средство е установено, че то е шофирало с 1,48 промила алкохол. Впоследствие е изяснено, че момчето е откраднало фирмена кола от негов роднина.

Младежът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на полицията в Нови пазар, предаде БТА.