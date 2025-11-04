Русия ще "пее и танцува" върху костите на загиналите украинци в театъра в Мариупол

Думата "деца" беше изписана с огромни бели букви в двора, видима от небето, но това не промени нищо.

Руските бомби паднаха върху Мариуполския драматичен театър, срутвайки величествената сграда от съветската епоха и убивайки стотици. Това беше една от най-големите единични загуби на цивилни по време на войната в Украйна.

Три години и половина по-късно театърът ще отвори отново след финансиран от Кремъл проект за реставрация, който беше описан като обида към паметта на загиналите.

"Събитията от 2022 г. бяха трудно изпитание за града и театъра", гласи описание на нов уебсайт на театъра, който работи на временен адрес наблизо."За пореден път, както се е случвало много пъти преди, театърът, заедно със самия Мариупол, се преражда."

Властите приветстваха завръщането на "руските и съветските класики" на сцената му, включително произведения на Александър Пушкин и Антон Чехов.

Около хиляда души са се укривали в театъра, когато е бил атакуван от руски военни самолети през март 2022 г. Правозащитни организации твърдят, че театърът е бил ударен с две 500-килограмови бомби. Смята се, че до 600 души са били убити при нападението, въпреки че завземането от Русия на Мариупол, пристанищен град в Донецка област, означава, че досега е невъзможно да се установи окончателният брой на жертвите.

Реставрационните работи по театъра от съветската епоха са извършени от строителна компания, базирана в Санкт Петербург, а руски представители заявиха, че ще бъдат завършени през следващите седмици. Очаква се първите представления да се състоят за новогодишните празници, съобщават руски медии.

Около петдесет от двестате служители на театъра отпреди войната са избягали на територия под контрола на Украйна, а някои продължават да действат заедно. Много от тези, които са останали в Мариупол, продължават да работят за контролирания от Русия театър, който се изявява на различно място в града и е прекарал голяма част от есента, гастролирайки по театри в Сибир.

Изгнаният градски съвет на Мариупол, който сега се намира в град Днепър, обвини Русия, че планира да "пее и танцува върху костите" на жертвите на бомбардировките.

"След като окупираха Мариупол, първото нещо, което руснаците направиха, беше да оградят местопрестъплението в театъра. Това беше направено, за да се скрие премахването на развалините, съдържащи телата на загиналите", гласи още съобщението.

Бомбардирането на театъра беше наречено "явно военно престъпление" от Amnesty International. Сред укриващите се по това време бяха бременни жени, майки с новородени бебета и деца от местни сиропиталища, казват свидетели. Други твърдят, че са видели руски самолети да хвърлят бомбите, които удариха сградата.

Един месец след нападението, украинският журналист Юрий Бутусов публикува това, което изглеждаше като прихванат разговор между членове на руска погребална компания, натоварена със задачата да разчисти телата на загиналите от театъра с помощта на трактори и друга техника.

През 2023 г. китайската сопрано Ван Фанг изпълни "Катюша", съветска песен от Втората световна война, в руините на театъра по време на посещение в града на китайска делегация.

Русия отрече да е атакувала цел в театъра и твърди, че той е бил взривен от украински войски. Москва обаче не е предоставила доказателства в подкрепа на твърдението си.

"Възстановяването на тази културна забележителност беше въпрос на чест за нас", каза Денис Пушилин, назначеният от Кремъл лидер на окупираната Донецка област.

Кремъл е вложил средства във възстановяването на Мариупол, където до 95% от сградите са били повредени през 2022 г., според Киев. Местните жители се оплакват, че много от новите домове са построени лошо и с пропагандна цел.

Уебсайтът на театъра съдържа макетно изображение на разрушения театър след завършената му реконструкция и група хора, разглеждащи плакати за представления на „Водевилите“ на Антон Чехов и „Душата и съдбата на войника“, пиеса, чието действие се развива по време на Втората световна война. Друг плакат рекламира „Бременските музиканти“, приказката на братя Грим. Мюзикълът и анимационният филм за последната бяха изключително популярни в целия Съветски съюз.

Президентът Зеленски заяви, че до 20 000 души са загинали в Мариупол през първите седмици на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Той също така заяви, че проектите за възстановяване на Русия са опит да прикрие престъпленията си. Украйна твърди, че строителни работници са изливали бетон върху трупове и са използвали хлор, за да прикрият миризмата на гниеща плът.