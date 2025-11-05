Войната на Русия с Украйна придобива все повече мащабите на световна. Основната жива сила на първа линия на фронта са корейците на Путин и колумбийците на Зеленски.

Прокремълски Telegram-канали твърдят, че украинските въоръжени сили са загубили 1 721 000 души от началото на войната. Според идявления на Владимир Путин украинската армия губи „около 50,000 души всеки месец“.

Според оценката на General Staff of the Armed Forces of Ukraine (Украина) руските сили са загубили 430 790 войници и офицери през 2024 г. За септември 2024 г. по оценка на британската военна разузнавателна служба по 1 271 руски войници са убивани на ден.

Данните са непотвърдени от официални източници.

Затова Киев и Москва все повече разчитат на вносна жива сила за фронта - наемници и доброволци от чужбина.

Националната разузнавателна служба на Южна Корея (NIS) съобщи, че Северна Корея е започнала прехвърлянето на хиляди военни към Русия, за да подкрепят руските операции във войната срещу Украйна, пише Military Watch.

По време на закрито изслушване пред парламентарната комисия по разузнаване на 4 ноември NIS е докладвала, че близо 10 000 севернокорейски военнослужещи вече са разположени в района на руско-украинската граница, където изпълняват охранителни функции.

Допълнителни около 1000 бойни инженери участват в разчистване на мини, а още 5000 строителни работници от Северна Корея са пристигнали в Русия от септември насам, за да подпомогнат възстановителните дейности в спорни територии, контролирани от Москва и Киев.

Според разузнавателната служба севернокорейската армия поддържа специални програми за обучение и подбор на кадри с цел изпращане на нови контингенти в подкрепа на руските сили.

Сеул отбелязва и зачестилите посещения на висши представители на севернокорейската оръжейна индустрия в Русия.

Засиленото сътрудничество между Москва и Пхенян не е изненадващо. Още през юни секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу потвърди, че Корейската народна армия ще изпрати 1000 сапьори и 5000 военни инженери за участие в разминирането и възстановяването на Курската област.

По това време се появиха и информации, че около 5000 севернокорейски индустриални работници са командировани в завода „Алабуга“, където Русия произвежда безпилотните апарати „Геран-2“.

В началото на септември лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун заяви, че страната му ще продължи да оказва подкрепа на Москва. „Както казах и преди, ако има начин да помогнем на Русия, ще го направим – това е наш братски дълг“, посочи Ким.

Руският президент Владимир Путин от своя страна подчерта „специалния, доверителен и приятелски характер“ на отношенията между двете държави и благодари за приноса на севернокорейските войници при отблъскването на украинските атаки в Курска област.

Към второто тримесечие на 2025 г. почти половината от артилерийските боеприпаси, използвани от руската армия, са с произход от Северна Корея. Някои руски подразделения вече разчитат почти изцяло на севернокорейски доставки. Съобщава се също, че севернокорейски артилерийски части, включително батареи със 170-милиметрови самоходни оръдия, са разположени на фронта.

Ръководителят на украинското военно разузнаване генерал-лейтенант Кирило Буданов подчерта, че тези оръдия се отличават с голям обсег и висока точност, което значително затруднява украинските сили.

На фона на недостига на руски основни бойни танкове се появиха спекулации, че Москва може да започне да получава и севернокорейски танкове „Чонма-2“.

В редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) пък воюват около две хиляди граждани на Колумбия, в украинската армия има цели роти, съставени изцяло от южноамериканци, пише Die Welt.

Изданието дава за пример пехотното подразделение на 47-а отделна механизирана бригада "Магура“, което се състои предимно от колумбийски бойци, както и от няколко военнослужещи от Чили и Бразилия.

Според журналистите, Украйна набира чужденци поради недостиг на личен състав, а те се записват във ВСУ, за да печелят пари. В Колумбия заплатата на войниците е изключително ниска. В Украйна войниците на фронта обикновено печелят малко под 3000 евро на месец.

За разлика от украинските военни, чуждестранните новобранци могат да прекратят договора си по всяко време.

В същото време изданието отбелязва, че ако в началото на войната във ВСУ приемаха само чужденци с военен опит, то сега Украйна е смекчила това изискване и много от тях нямат такъв опит.

Някои от южноамериканските наемници са служили по-рано в колумбийските специални части или полицията; като правило, става дума за колумбийци.

От началото на войната само към сухопътните войски на ВСУ са се присъединили около 8000 доброволци от десетки страни, включително германци.