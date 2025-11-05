Пеевски извади нови снимки: Сатрапът Рашков излъга, гърчи се като червей

Лъжливият сатрап Рашков отново излъга, гърчи се тук при вас, хванат на местопрестъплението, като червей. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, след като миналата седмица показа снимка на Бойко Рашков, който се ръкува с човек на име Мухарем Мухата.

Този навес къде се казва, че е от сатрапа Рашков? На кръстовището в Пазарджик, нали така? А ето къде е навесът: в Хасково, на улица „Стара планина“,заяви председателят на ДПС-Ново начало докато отново показваше снимки на журналистите в кулоарите на парламента.

Свързани статии Бойко Рашков отхвърли обвиненията на Пеевски: Не познавам Мухарем Мухата

„Лъжливият сатрап Рашков отново излъга. Гърчи се тук, хванат на местопрестъплението, като червей. Заедно с момичето с пеньоара се гърчиха тук. Ще ги разкривам докрай“, закани се той.

„Няма да позволя тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър и на другия сатрап с „Шкода“-та. Никога няма да се случи, аз съм гарант за това“, подчерта Пеевски и си тръгна.