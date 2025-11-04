Путин не отива никъде... Той все още вярва на собствения си гений, но е уплашен

Мисля, че може би изпитвам носталгия по Владимир Путин от 2018 г. Тогава работех по първото издание на моята книга „Трябва да поговорим за Путин“. Въпреки анексирането на Крим през 2014 г. и опита за убийство на двойния агент Сергей Скрипал в Солсбъри само няколко месеца преди да завърша ръкописа, руският лидер изглеждаше по същество предпазлив.

Да, той ставаше все по-авторитарен. Да, той все още търсеше образа на мачо в своите снимки, от Путин без риза, яздещ кон, до Путин в камуфлаж на стрелбището. Но това изглеждаше като човек, по-отдаден на защитата на властта си – и на нечестно придобитите от него и на неговите приятели печалби – отколкото на имперски авантюри.

Седем години по-късно нещата изглеждат много различно. Брутално, погрешно преценено нахлуване в Украйна, оправдано с апокалиптичен език като отговор на някаква ужасна заплаха от враждебност на НАТО и „неонацистки режим“ в Киев, остави след себе си над милион мъртви или ранени руснаци, както и стотици хиляди украинци.

В отговор на това, което Путин описва като започване на „истинска война“ от Запада срещу страната му, той пусна саботьори, убийци, хакери и размирници.

В страната 40% от федералния бюджет на Путин сега се изразходва за сигурност и отбрана. Вместо стария обществен договор, предлагащ постоянно нарастващ стандарт на живот в замяна на политическо спокойствие, руснаците сега са бомбардирани с патриотична реторика и заплашвани с все по-драконовски репресии.

И така, когато започнах да актуализирам книгата си това лято, въпросът трябваше да бъде:

Какво се промени?

Известно време изглеждаше сякаш наистина сме изправени пред нов Путин: човек, който поема рискове, философски отдаден на възстановяването на старата руска империя, каквато и да е цената. Може би това не беше изненадващо. Кой, в края на краищата, би могъл да бъде автократ повече от две десетилетия и да не бъде изкривен от преживяното?

Но след дълго размишление сега мисля, че темата ми се е движила в обратната посока: вместо да мутира, той просто е станал повече себе си. Светът през 2025 г. се занимава с Путин на квадрат.

Помислете например за решението му да нахлуе в страна с население от 40 милиона души и армия, която се е подготвяла точно за този сценарий от 2014 г. То изглежда като див хазарт, докато не осъзнаете, че Путин изобщо не го е виждал така. Вместо това той е бил убеден, че ще бъде лесно да върне украинците обратно в руската общност.

В навечерието на събитията, президентът, превърнал се в историк-любител, беше написал небрежно проучени статии, съставящи смесица от подбрани инциденти и разкази, за да твърди, че Украйна не е истинска държава. Не-народът на тази не-държава едва ли би се съпротивлявал. В рамките на няколко дни, седмици или месеци в Киев щеше да бъде инсталирано марионетно правителство и всичко щеше да утихне.

Това не беше лидер, избягващ риска, който изведнъж е станал смел, а лидер, избягващ фактите, убеден, че е на прав път

Въз основа на множество, фундаментални недоразумения за реалната ситуация, той взе привидно рационални (но всъщност катастрофални) решения. Много от висшите фигури в неговия двор сигурно са знаели по-добре - но никой не е смеел да му каже.

Най-близкото до добър съвет видяхме, когато главният преговарящ на Путин за Украйна Дмитрий Козак предложи той да продължи диалога на телевизионна среща точно преди инвазията - и Путин просто го прекъсна. Обезкуражен и победен Козак оттогава напусна президентската администрация. Това подчертава един от другите ключови начини, по които Путин е станал по-интензивно Путин: неговата нетърпимост към суровите истини.

От самото начало беше очевидно, че Путин не се справя добре с лошите новини (най-ясно открояващо се в уклончивия и забавен отговор след катастрофата с подводницата Курск по-малко от година след началото на управлението му през август 2000 г.).

И все пак в ранния си период като президент той беше готов да слуша критиците и да позволи на относително либерални фигури като финансовия министър Алексей Кудрин да останат в обкръжението му. Днес той е станал много по-изолиран - процес, ускорен от COVID.

Маниакалният академичен средновековен монарх Иван Грозни някога е разделил Русия между своето лично царство в царството, Опричницата (Разделянето), и останалата част. По време на пандемията Путин е бил практически затворник по свой избор, в рамките на безпрецедентен балон за биосигурност.

Личното му царство се е свило до дворците му. Срещата с него е означавала да прекарате две седмици под карантина и охрана в правителствено съоръжение, а след това да се приближи до него през коридор, изпълнен с мъгла от антибактериален спрей и облян в ултравиолетова светлина. Той рядко е пътувал в собствената си страна и дори най-близките му съюзници често са го виждали само през видеоекран.

Премиерът Михаил Мишустин и всички останали с истинска работа не са могли да отделят време, за да преминат през тази бъркотия. Вместо това, приятели като банкера Юрий Ковалчук ​​са правили компания на Путин, спорейки помежду си за необходимостта от възстановяване на руското величие и егоистичното и неблагодарно отхвърляне на Москва от страна на Украйна.

До 2022 г. Путин се беше превърнал в модерен крал Лир, изисквайки неговият двор от подлизурски лакеи и послушни клонинги (повечето от най-близките му съюзници също са на подобна възраст, дошли са от Ленинград и са служили в КГБ) просто да му повтаря като папагал това, което иска да чуе. Голяма част от това е свързано с неговия гений и предполагаемите му триумфи.

Обсебен от наследството си, Путин вероятно е възнамерявал пълномащабното нахлуване в Украйна да бъде кулминацията на кариерата му. Той винаги се е интересувал от това как потомството ще го възприеме. През 2008 г. той попита влиятелния журналист Алексей Венедиктов - който беше учител по история в продължение на 20 години - как ще бъде изобразен в бъдещите учебници. Венедиктов заекна и след това изброи няколко постижения, но очевидно отговорът му разочарова Путин и остана в паметта му, защото през 2014 г., след анексирането на Крим, той го попита: „А сега?“ Виждайки объркването на Венедиктов, Путин му напомни: учебниците.

До 2022 г. целите му бяха по-грандиозни. С беларуския диктатор Александър Лукашенко, който вече беше зависим от Русия за политическото си оцеляване, налагането на приятелски режим на Украйна ефективно би върнало земите на древна Рус под контрола на Москва: не СССР 2.0, нито дори възродена Руска империя, а тристранно сливане на това, което Путин смята за един единствен народ, знаковата историческа победа, за която толкова дълго е копнеел.

И все пак, въпреки че се сравнява с такива решителни и командващи лидери като Петър Велики, Путин постоянно избягва трудните решения.

Когато COVID удари, той не просто се оттегли физически от предизвикателството, а прехвърли работата по реалното справяне с кризата върху Мишустин, кмета на Москва Сергей Собянин и регионалните губернатори.

Путин разчита на многобройните си компетентни технократи, за да поддържат кораба на държавата на повърхността и очаква от тях да разрешат проблемите, създадени от собствените му политики. Но той не обръща внимание на съветите им.

Отново, това представлява втвърдяване на установените навици на Путин. Когато чеченски въоръжени мъже убиха опозиционната фигура Борис Немцов в сянката на Кремъл през 2015 г., началниците на службата за сигурност на Путин го призоваха да подреже крилете на нестандартния местен диктатор Рамзан Кадиров. Въпреки че Путин в крайна сметка избра компромис, спасяващ репутацията му, той поне ги изслуша.

През 2022 г. обаче, когато Елвира Набиулина, много способният председател на Централната банка, му каза ясно, че в резултат на неговото нахлуване икономиката „ще бъде изхвърлена канализацията“, Путин просто прекрати разговора, преди тя дори да успее да стигне до препоръките си.

Въпреки всичко това, Путин² не отива никъде. Как би могъл? Сега той е изправен не само пред риска да загуби разглезения си начин на живот, но и пред сянката на трибунал за военни престъпления в Хага.

Той се е хванал в капан в златна клетка, дори когато остарява, става по-малко енергичен, по-малко в хармония със страната и народа си и по-малко умел в контрола си над елитите - умението, което някога е било в основата на неговата власт.

Когато предприемачът, превърнал се в командир на наемници, Евгений Пригожин, започна отчаяния си бунт през 2023 г., стремейки се не да свали Путин, а да убеди президента да го подкрепи пред неговия враг, министъра на отбраната Сергей Шойгу, това беше предвидимо от гледна точка на времето. Путин овласти този опортюнистичен бивш затворник, насърчи го да изгради частна армия, след което стоеше безучастно, докато съперничеството му с Шойгу ескалираше.

Той беше предупреден, че това е рецепта за бедствие, но не направи нищо, освен да нареди на двамата военни мъже да сключат мир - и след това беше показан изплашен и паникьосан, когато Пригожин се разбунтува. По това време опитен политически наблюдател в Москва - човек, който през 2000-те години не е бил просто фен, а част от неговата избирателна машина - произнесе осъдителна присъда: „Путин вече не е Путин и не е бил Путин от известно време.“

И все пак всъщност той е. Просто - подобно на толкова много застаряващи автократи - той се е превърнал в карикатура на себе си. По-отчаян да оформи историческо наследство. По-склонен да вярва в собствения си гений и да пренебрегва възгледите на другите. По-решен да манипулира елит, който приема за даденост. По-убеден, че един фин и враждебен Запад крои планове срещу него. И по-уплашен.

Миналата година Алексей Навални, най-видният лидер на опозицията, почина в агония, след като очевидно беше отровен в наказателната колония с максимална сигурност „Арктически полярни вълци“. След това един пенсиониран руски служител по сигурността призна, че е бил шокиран, не толкова от нечовечността, колкото от слабостта, която тя издаваше.

„Той можеше просто да бъде затворен в някой обикновен лагер за десетилетие и докато излезе, никой да не си спомня кой е“, каза той. „Това караше Путин да изглежда уплашен, а не силен.“

В ретроспекция много от политиките на Путин произтичат от слабост и страх, но отново, това става все по-очевидно с течение на годините. Това вероятно ще оформи и решенията му през следващите години.

Освен ако не е принуден да го направи от здравословни причини или стечение на обстоятелствата, той не може да се оттегли, но не може и да посмее да издигне наследник, за да не започне да изглежда като куца патица.

Той не може да продължава войната си в Украйна вечно - неговото изчисление е, признавам, че Киев ще се огъне пръв - но не може и да позволи тя да завърши с нещо, което не може да обяви за триумф. Той знае, че елитите около него ограбват държавата, но макар да може да позволи арестуването на отделни лица, дори и да иска да прочисти системата, не може да посмее да се противопостави на хората, на които разчита да управляват Русия.

Той ще остане открито неоспорван, но обременен от последствията от действията си и собствените си страхове за бъдещето.

Иронията е, че докато Путин става все повече себе си, неговата страна - страната, която искрено го посрещна през 2000 г., издигайки го на може би последните демократични избори в Русия - се развива.

Може би тогава е имала нужда от Путин. Може би дори все още е била готова да го приеме през 2018 г., но до 2022 г. анкета установи, че 83% казват, че Русия се нуждае от промяна.

Лидерът, който някога можеше да управлява чрез късмет, хитрост, обещания и измама, все повече прилича на поредния стар диктатор, управляващ бананова република, която не отглежда банани.

Откъс от преработеното издание на книгата на Марк Галеоти „Трябва да поговорим за Путин“ (Ebury), което излиза на 6 ноември.