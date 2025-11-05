Лош месец за Владимир Путин, ядрените му заплахи също остаряват

В продължение на десетилетия Кремъл се опитва да сплаши чуждестранни сили, като заплашва да използва ядрени оръжия. В настоящата война в Украйна ядрените заплахи са ключов начин, чрез който руското правителство се стреми да ограничи западната помощ за Киев. Ефикасността на ядрения маньовър на Москва на ръба на конфликта обаче изглежда намалява.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира, че е изключително невпечатлен от ядрените атаки на Владимир Путин, пише за TNI Томас Кент, старши сътрудник по стратегическа комуникация в Американския съвет за външна политика и консултант по пропаганда и руски въпроси. Отхвърлянето от Тръмп на последното ядрено предупреждение на Путин сложи край на един и без това лош месец за руския лидер – месец, който включваше отмяната на срещата на върха между САЩ и Русия в Будапеща, след като стана ясно, че Путин няма да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна. Американският лидер също така наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании, размишляваше публично върху изпращането на далекобойни ракети „Томахоук“ в Украйна и, според съобщенията, разреши предоставянето на нова разузнавателна помощ на Украйна за улесняване на удари по енергийна инфраструктура дълбоко в Русия.

Путин реагира предвидимо. На 26 октомври той публикува нова версия на ядрените заплахи, които отправя, откакто нахлу в Украйна през 2022 г. Носейки военна униформа, руският лидер обяви, че правителството му току-що е изпитало ракета с ядрен двигател и ядрени боеприпаси, която може да достави ядрен товар навсякъде по света.

На следващия ден, попитан за изявлението на Путин, Тръмп отговори хладнокръвно, че Съединените щати не се нуждаят от ракети, които могат да бродят по света, защото американските подводници могат да ударят Русия отблизо.

„Ние тестваме ракети през цялото време“, добави той .

След това, видимо ядосан, той ясно заяви, че разговорите на Путин за ракетите не го разсейват от искането Русия да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна.

„Той трябва да сложи край на войната“, каза Тръмп. „Война, която трябваше да отнеме една седмица, сега е в скорошната си четвърта година. Това е, което трябва да направи, вместо да тества ракети.“

Кремъл има дълга история на подобни ядрени заплахи. По негово време съветският лидер Никита Хрушчов често се хвалеше с атомните възможности на СССР, подчертавайки ги с изпитание на открито на най-разрушителното ядрено оръжие в света - „Цар Бомба“, през 1961 г. По-късно първият постсъветски президент на Русия, Борис Елцин, нареди разработването на нови тактически ракети, за да противодейства на това, което той смяташе за нарастваща заплаха от НАТО.

Путин през 2018 г.: Русия ще спечели ядрена война

През 2018 г. Путин самонадеяно заяви, че е сигурен, че Русия ще спечели ядрена война, дори само в отвъдния живот. В случай на ядрен удар срещу Русия, каза той, възмездието на Москва ще бъде толкова бързо, че докато „ние, жертвите на агресията, ще отидем в рая като мъченици, те просто ще изхрипят, защото дори няма да имат време да се покаят“.

В конкуренцията си с Китай на световните пазари, Съединените щати не бива да се стремят да създават имитация на командна икономика от нулата.

Когато нахлу в Украйна, Путин отново повдигна въпроса за ядреното изгаряне:

„Всеки, който се опитва да ни се намеси и освен това да създаде заплаха за нашата страна и народ, трябва да знае, че отговорът на Русия ще бъде незабавен и ще ви донесе последствия, с каквито никога не сте се сблъсквали в историята си.“

Предупрежденията на Путин със сигурност оказаха влияние в началото на войната, като западните лидери по същество казаха, че хората трябва да се доверяват на думите му. Президентът Джо Байдън заяви през октомври 2022 г., че Путин „не се шегува, когато говори за потенциалното използване на тактически и ядрени оръжия“. Той добави:

„Не сме се сблъсквали с перспективата за Армагедон от времето на Кенеди и Кубинската ракетна криза.“

Тогавашният германски канцлер Олаф Шолц, защитавайки предпазливостта си относно изпращането на танкове „Леопард“ в Киев, заяви: „Трябва да направим всичко възможно, за да избегнем пряка военна конфронтация между НАТО и силно въоръжена суперсила като Русия, ядрена сила.“

По времето, когато Байдън говореше, Украйна отчаяно се нуждаеше от американски ракети ATACMS , за да продължи офанзивата си в Харков, при която изтласка руските сили от втория си по големина град и ги отдалечи на изток. Украйна изглеждаше в позиция да си върне още повече земя и потенциално да обкръжи хиляди руски войници.

Но администрацията на Байдън се въздържа, а опасенията относно ядрените заплахи на Русия бяха основна причина за това. CNN съобщи, че Съединените щати са обезпокоени от „не един индикатор, а от съвкупност от развития, анализи и – най-важното – изключително чувствителна нова разузнавателна информация“, че по-нископоставени руски командири изрично говорят за потенциалното използване на ядрено устройство.

Илия Павеленко, бивш началник на украинското разузнаване, заяви, че всичко това е било уловка. Според него Русия е подавала на известни западни агенти постоянен поток от това, което изглеждало като конкретни индикации, че се готви да използва ядрени оръжия, за да попречи на Съединените щати да изпратят ракети ATACMS. Тази дезинформация, от своя страна, е оказала ясен ефект върху американските сметки – и върху политиката на администрацията на Байдън спрямо Украйна.

Сега не е така. Освен това Тръмп не е единственият, който гледа на ядрените заплахи на Путин с нарастващ скептицизъм. „Безотговорната реторика“ от Русия за ядрената война „няма да възпре подкрепата ни за Украйна“, заяви британският премиер Киър Стармър миналия ноември. Швеция се присъедини към НАТО на 24 март 2024 г., въпреки предупрежденията на руското посолство, че ще се превърне в „легитимна цел за ответните мерки на Русия“. А Германия, където страховете от руски ядрени оръжия отдавна са силни, продължава да напредва с превъоръжаването си.