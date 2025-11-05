IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джерард Бътлър и половинката му Морган Браун носят брачни халки

Шотландският актьор и дългогодишната му любима продължават да подхранват слуховете за таен брак

05.11.2025 | 18:50 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джерард Бътлър и дългогодишната му приятелка Морган Браун продължават да подхранват слуховете, че са сключили таен брак, след като бяха забелязани да носят еднакви халки по време на разходка в Ню Йорк в понеделник.

Влюбената двойка изглеждаше в добро настроение по време на разходка с колело в града, като и двамата носеха сходни пръстени на безименния пръст на лявата си ръка.

55-годишният Джерард и 54-годишната Морган, инвеститор в недвижими имоти и интериорен дизайнер, са заедно от 2014 г.

По време на разходката Джерард изглеждаше готин както винаги, облечен в черно кожено яке върху синя блуза с качулка и дънки. Междувременно Морган привлече вниманието със своето облекло – оранжев клин и координирано яке отгоре. Тя се уви в сив шал и плетена шапка и завърши дневната си визия с кафяви ботуши до коляното.

Влюбената двойка сияеше, докато буташе велосипедите си по пътя, преди двамата да спрат, за да си поговорят с приятел.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Джерард Бътлър
