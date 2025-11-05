Джерард Бътлър и половинката му Морган Браун носят брачни халки

Джерард Бътлър и дългогодишната му приятелка Морган Браун продължават да подхранват слуховете, че са сключили таен брак, след като бяха забелязани да носят еднакви халки по време на разходка в Ню Йорк в понеделник.

Влюбената двойка изглеждаше в добро настроение по време на разходка с колело в града, като и двамата носеха сходни пръстени на безименния пръст на лявата си ръка.

55-годишният Джерард и 54-годишната Морган, инвеститор в недвижими имоти и интериорен дизайнер, са заедно от 2014 г.

По време на разходката Джерард изглеждаше готин както винаги, облечен в черно кожено яке върху синя блуза с качулка и дънки. Междувременно Морган привлече вниманието със своето облекло – оранжев клин и координирано яке отгоре. Тя се уви в сив шал и плетена шапка и завърши дневната си визия с кафяви ботуши до коляното.

Влюбената двойка сияеше, докато буташе велосипедите си по пътя, преди двамата да спрат, за да си поговорят с приятел.

Източник: Tialoto.bg