Путин свика заседание на високопоставени служители, преразглежда ядрените опити

Руският президент Владимир Путин е инструктирал Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, разузнавателните служби и гражданските агенции да представят предложения относно възможността за подготовка за ядрени опити, съобщи ТАСС.

„Инструктирам Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, разузнавателните служби и съответните граждански агенции да направят всичко възможно, за да съберат допълнителна информация по този въпрос, да я анализират в рамките на Съвета за сигурност и да представят съгласувани предложения за евентуално започване на работа по подготовка за ядрени опити“, каза държавният глава. „Нека изхождаме от това. Очаквам вашия доклад“, заключи той.

На среща, планирана да обсъди транспортната сигурност и резултатите от посещението на правителствената делегация в Китай, председателят на Държавната дума Вячеслав Володин поиска правото да „говори извън дневния ред“. Той обърна внимание на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно плановете за възобновяване на изпитанията на ядрени оръжия и отбеляза, че депутатите са обезпокоени от ситуацията.

Путин нарече въпроса сериозен и поиска от министъра на отбраната Андрей Белоусов, началника на Генералния щаб Валери Герасимов, директора на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин, секретаря на Съвета за сигурност Сергей Шойгу и директора на ФСБ Александър Бортников да се изкажат.

Белоусов, по-специално, обърна внимание на активното натрупване на стратегически нападателни оръжия от страна на Вашингтон. Това предполага, че Русия трябва да поддържа ядрения си потенциал в готовност и да реагира адекватно. Предвид това, министърът нарече уместно „незабавно да се започне подготовка за пълномащабни ядрени опити“.

По-рано президентът на САЩ заяви, че е инструктирал Пентагона незабавно да възобнови ядрените опити, позовавайки се на факта, че някои други страни вече ги провеждат. Тръмп не уточни за какви опити говори или дали това включва детониране на ядрени бойни глави.