IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Издирват 78-годишна жена в казанлъшкото село Средногорово

Стадото ѝ се прибрало без нея

19.08.2025 | 15:22 ч. Обновена: 19.08.2025 | 16:01 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Доброволци и полицейски екипи издирват 78-годишна жена в казанлъшкото село Средногорово, съобщи за БТА кметът на селото Илиян Илиев. Жената се казва Кръстина Първанова и е в неизвестност от вчера. 

Жената има малко стадо, което извежда на паша, но снощи около 19:00 часа в селото са се прибрали само животните ѝ, което притеснило нейните близки. Сутринта те са подали сигнал до кмета, който е уведомил органите на реда. 

Въпреки дъждовното време, в момента се обхожда землището на селото. Участват местни жители и доброволци, но землището е доста голямо и не са излишни още хора, посочи кметът. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem