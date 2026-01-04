Загиналите в авиокатастрофи се е увеличил през 2025 г.

През 2025 г. в авиационни катастрофи в гражданската авиация по света са загинали общо 418 души, показват данни, публикувани в петък и цитирани от Германската авиационна асоциация Бе Де Ел (BDL), предаде ДПА.

Според статистиката на "Авиейшън сейфти нетуърк" (Aviation Safety Network) сред жертвите са 352 пътници, 33 членове на екипажи и 33 души на земята. За сравнение, през 2024 г. броят на загиналите в гражданската авиация е бил 334 души, което означава ясно очертано увеличение на годишна база.

Въпреки това от асоциацията подчертават, че в дългосрочен план гражданската авиация продължава да става все по-безопасна. Ако бъде съотнесен към броя на превозените пътници, рискът човек да загине при самолетна катастрофа през 2025 г. се изчислява на 1 към 11 459 330. През 70-те години на миналия век този риск е бил значително по-висок - около 1 към 264 000. В отделни години тогава броят на жертвите е надхвърлял 2000 души при много по-малък обем на въздушния трафик.

По данни на Международната организация по гражданска авиация (ICAO) през 2025 г. броят на пътниците в световната авиация е достигнал около 4,7 милиарда души, което е повече от десетократно увеличение спрямо 70-те години на миналия век, когато годишно са пътували приблизително 440 милиона души.

Статистиката обхваща катастрофи с граждански самолети с капацитет най-малко 14 места. Произшествия с по-малки летателни апарати не са включени, както и катастрофи с военни самолети.

Най-тежката авиационна катастрофа през 2025 г. е станала на 12 юни, когато самолет "Боинг 787 Дриймлайнър" на индийската авиокомпания "Еър Индия" се разби непосредствено след излитане от летището в Ахмедабад. При инцидента загинаха 229 пътници и 12 членове на екипажа, като само един пътник оцеля. На земята живота си загубиха още 19 души.

Продължава разследването на причините за катастрофата, включително внезапната загуба на тяга и в двата двигателя.