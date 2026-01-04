Проверки на НАП: Завишени цени в магазин за бяла и черна техника

Голяма проверка на Националната агенция за приходите беше извършена в един от големите магазини за бяла и черна техника в столицата. Инспекцията е по сигнал на граждани за възможно необосновано завишение на цените на конкретни стоки.

От НАП съобщават, че извършват близо 400 проверки дневно в цялата страна, като голяма част от тях са по сигнали на потребители. Основният фокус е върху правилното изписване на цените и спазването на изискванията, свързани с въвеждането на еврото.

"Проверката е по сигнал за завишение на цената на конкретна стока. В нашите правомощия е да следим дали цените са коректно отразени на касовите бележки", заяви директорът на отдел "Комуникации" към НАП - Анна Митова.

Тя напомни, че от 1 януари цените трябва първо да бъдат обявени в евро, след което да бъдат превалутирани в лева по фиксирания курс на Българската народна банка. Освен това приходната агенция следи за необосновано повишение на цените съгласно Закона за въвеждане на еврото.

При установени нарушения санкциите са сериозни - до 10 хиляди лева за първо нарушение и до 20 хиляди лева за второ. При повторни нарушения имуществените санкции могат да достигнат между 100 хиляди и 200 хиляди лева.

В конкретния случай проверката е установила, че няма нарушения при изписването на цените върху касовите бележки.

По отношение на съмненията за завишени цени на някои стоки обаче предстои допълнителен анализ на разчетите, за да се установи дали има спекулативни практики.

От НАП уверяват, че контролът ще продължи, а гражданите могат да подават сигнали при съмнения за нередности.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.