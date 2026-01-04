IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BG Alert се задейства в община Самоков

Сигнали за много паднали дървета в Боровец

04.01.2026 | 15:42 ч. 2
БГНЕС

Системата за ранно предупреждение BG Alert се задейства в община Самоков. Тя е активирана от кмета Ангел Джоргов. На мобилните устройства бе изписано гражданите на територията на общината и в курортен комплекс Боровец да бъдат внимателни поради ураганен вятър.

В курортен комплекс Боровец са съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите, съобщи PR-ът на администрацията Виктория Петрова - Консепсион. Няма пострадали хора. 

С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена. Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър.

След утихване на вятъра екипи Планинската спасителна служба (ПСС), съвместно със служители на “Бороспорт“ и Аварийното звено към Община Самоков ще започнат дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.

ПСС организира и безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт Ситняково, добавиха от администрацията на община Самоков.

Ситуацията се наблюдава непрекъснато, а информация относно предприетите действия и възстановяването на нормалната работа в курорта ще бъде предоставяна своевременно чрез официалните канали.

От Общината призовават всички граждани и гости да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби. / БТА

