IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 117

Специална матрица ще ориентира незрящите за еврото в България

От Съюза на слепите ще са готови с разпространението ѝ до началото на октомври

19.08.2025 | 23:15 ч. Обновена: 19.08.2025 | 23:47 ч. 0
Специална матрица ще ориентира незрящите за еврото в България

Месеци преди въвеждането на еврото, у нас се полагат усилия да се информират незрящите хора. В началото те могат да се ориентират и по специална матрица, разработена от Съюза на слепите в България.

Според председателя му Васил Долапчиев процесът ще премине безпрепятствено.

Иван Карастоянов ни показва как телефонът му може да каже колко пари има на масата. Съществуват специализирани мобилни приложения за разпознаване на банкноти и монети и такива, които описват всичко, което си заснел в кадър, включително пари. 

В забързаното ежедневие се налага Иван да разпознава банкнотите по други начини

"Аз съм се научил, разработил съм си мой метод да си сортирам банкнотите в портфейла, така че във всеки момент знам какво хващам и какво давам. Когато ми връщат е по-сложно – прибирам и сортирам по-късно. Поемам риска да ме излъжат, но вярвам, че хората са достатъчно честни. Много хора постъпват тактично, като казват какво ти връщат "рестото ви е 35 лева – давам ви едно 20, едно 10, едно 5", посочи Карастоянов.

Преди приемането на еврото у нас, за незрящите ще бъде разработена специална матрица, по която да се ориентират. От Съюза на слепите в България ще са готови с разпространението ѝ до началото на октомври. 

"Банкнотите се еднакви по широчина. От тази гледна точка, матрицата ще бъде разработена, като там разликата е в дължините", каза Долапчиев. 

За проектирането на еврото от Европейската централна банка работят в сътрудничество с Европейския съюз на слепите. Банкнотите са с различни размери, по-ярки цветове, по-големи числа, релефен печат и релефни линии.

Каквито и методи за различаване да използват незрящите, Иван и Васил са единодушни, че парите са пари, а важното е човек да се труди, да разполага с тях и да ги харчи за важни за него неща. 

Вижте повече в репортажа на Виолета Манчева и телевизия Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

незрящи евро Bulgaria ON AIR Съюза на слепите
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem