Специална матрица ще ориентира незрящите за еврото в България

Месеци преди въвеждането на еврото, у нас се полагат усилия да се информират незрящите хора. В началото те могат да се ориентират и по специална матрица, разработена от Съюза на слепите в България.

Според председателя му Васил Долапчиев процесът ще премине безпрепятствено.

Иван Карастоянов ни показва как телефонът му може да каже колко пари има на масата. Съществуват специализирани мобилни приложения за разпознаване на банкноти и монети и такива, които описват всичко, което си заснел в кадър, включително пари.

В забързаното ежедневие се налага Иван да разпознава банкнотите по други начини

"Аз съм се научил, разработил съм си мой метод да си сортирам банкнотите в портфейла, така че във всеки момент знам какво хващам и какво давам. Когато ми връщат е по-сложно – прибирам и сортирам по-късно. Поемам риска да ме излъжат, но вярвам, че хората са достатъчно честни. Много хора постъпват тактично, като казват какво ти връщат "рестото ви е 35 лева – давам ви едно 20, едно 10, едно 5", посочи Карастоянов.

Преди приемането на еврото у нас, за незрящите ще бъде разработена специална матрица, по която да се ориентират. От Съюза на слепите в България ще са готови с разпространението ѝ до началото на октомври.

"Банкнотите се еднакви по широчина. От тази гледна точка, матрицата ще бъде разработена, като там разликата е в дължините", каза Долапчиев.

За проектирането на еврото от Европейската централна банка работят в сътрудничество с Европейския съюз на слепите. Банкнотите са с различни размери, по-ярки цветове, по-големи числа, релефен печат и релефни линии.

Каквито и методи за различаване да използват незрящите, Иван и Васил са единодушни, че парите са пари, а важното е човек да се труди, да разполага с тях и да ги харчи за важни за него неща.

