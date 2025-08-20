800 лв. глоба за шофьора, карал с 218 км в час по "Тракия"

800 лв. глоба е била наложена на шофьор засечен от тол камерите да кара по магистрала "Тракия" със средна скорост от 218 км в час. Като глобата вече била платена.

Това съобщи комисар Димитър Кикьов от пътна полиция в Сливен пред Нова телевизия. Именно в техния участък от магистралата бе засечено това нарушение.

За случая с летящата с 218 км в час кола бе съобщено във вторник. През последните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта и движение в аварийната лента по автомагистрала "Тракия", съобщиха от полицията в Сливен.