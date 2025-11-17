Родни птицевъди очакват пилешкото и яйцата да поскъпват още

Пилешкото месо и яйцата поскъпват, отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища.

"Цените в Европейския съюз се изменят, следвайки тенденциите на най-големите производители. Това са Германия, Франция, Полша и Испания. В Полша и Испания има изключително неприятни случаи с високопатогенна инфлуенца по птиците, засегнатите за последните 4 месеца са изключително много, забелязва се сериозен ръст спрямо миналата година. Това повлия на пазара, производството рязко намаля и цените се покачват", обясни председателят на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов в студиото на "България сутрин".

Той отбеляза, че в световен мащаб европейските цени остават "сравнително стабилни и ниски".

"Надявам се, че с общи усилия ще преодолеем тази криза. За последния месец има ръст на цените около 15-20%, в различните страни ръстът е различен. Органичните яйца имат най-малък ръст, защото са най-малък процент от пазара. Яйцата от свободни кокошки се повишиха, яйцата, отглеждани в алтернативни системи, се повишиха с около 20%, най-напред в Германия, а след това и останалите страни в ЕС. България може би последна реагира", допълни Гълъбов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Последните години България има сериозен проблем с високопатогенната инфлуенца, каза гостът.

"Това наложи цели региони от страната да намалят птиците. В района на Пловдив имаме няколко предприятия, които са с нарушен производствен цикъл, а имаме и няколко предприятия за производство на яйца, които изцяло преустановяват за дълги периоди или завинаги своята дейност. Това е изключително неприемливо, носи огромни загуби и за съжаление, няма начин, по който тези предприятия да бъдат обезщетени", каза Ивайло Гълъбов. Силно засегната е и област Хасково.

Произвеждаме достатъчно пилешко месо

"Това са двете области, където положението е най-тревожно. Има риск в Добрич, там също имахме няколко случая. Това, което загубихме в областите Пловдив и Хасково, частично го компенсираме с други области в страната. Прясно пилешко месо произвеждаме достатъчно, за да задоволим вътрешното потребление. Изнасяме най-вече за Република Северна Македония, Румъния и Гърция. Внасяме по-малко прясно месо от Румъния", подчерта Ивайло Гълъбов.

Той увери, че имаме достатъчно прясно месо, за да се задоволят нуждите на българите.

"Годишно произвеждаме около 120 000 тона бяло месо и около 90 000 тона внасяме птиче месо. Голяма част от вноса е от пуешко месо. Налага се да изнасяме яйца за Полша, за да запълним дефицитите там. От тази гледна точка българските производители са в добро положение, защото цената за преработка е по-висока, отколкото цената за търговска мрежа. Това много рядко се случва", добави Гълъбов, като е категоричен, че в момента ядем предимно български яйца.

Има минимален внос на био яйца от Унгария и внос на яйца от Румъния.

"Яйца от Украйна не виждаме, тъй като по-лесно е украинските производители да изнасят яйцата си за Полша, отколкото за България. Всички европейски производители сме разтревожени от договорите, които се правят с Меркосур - това са страните с най-добре развито животновъдство и с най-конкурентни цени, тъй като са и най-голям производител на соя и зърнени култури. И на този етап ние не бихме могли да се конкурираме с тях", коментира още председателят на Съюза на птицевъдите.

Според него ще има още покачване на цените на яйцата. "Фермерите и службите вземат мерки, за да може да се контролира заболяването. Виждаме, че в България не може да се справим. Държави, които имат високи стандарти, също пострадаха. Франция направи правилен избор, когато въведе ваксинацията. Трябваше да последваме този пример", подчерта Гълъбов.