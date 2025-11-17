Навална: Тъмните години на "путинизма" не са историческа неизбежност, а отклонение

Ако трябваше да опиша движението, създадено от съпруга ми Алексей Навални, само с няколко думи, бих казала следното: Ние сме проевропейско движение. Вярваме, че Русия е неразделна част от европейската цивилизация и че европейският модел на развитие е най-подходящият за нашата страна.

От това произтича нашето убеждение, че тъмните години на "путинизма" не са историческа неизбежност, а отклонение. И че когато режимът на Владимир Путин приключи, Русия ще има шанс да се върне на европейския път.

Но какво всъщност означава този "европейски път“?

От Унгария до Португалия, Швеция до Гърция - Европа е обширна и разнообразна. Нейните нации се различават както по управление, така и по политическата си еволюция.

Нещо повече, 2025 г. беше година на тежки изпитания за страните от континента, дори по последните стандарти. Войната на Путин срещу Украйна продължава и ЕС е изправен пред силен политически натиск както отвън, така и отвътре. Икономически ситуацията също е далеч от идеална, тъй като страните от ЕС са принудени рязко да увеличат разходите си за отбрана и сигурност, давайки нови боеприпаси на популисти от всякакъв вид.

Неща, които доскоро изглеждаха очевидни, сега изглеждат по-несигурни. Маргинални възгледи по фундаментални въпроси – от хуманистични ценности до миграция, екологични политики, права на малцинствата и отношения с диктатури – внезапно се изразяват от най-високите платформи. Неотдавна това би било немислимо.

Когато Алексей Навални говореше за "Красивата Русия на бъдещето“, той си представяше мирна, демократична, просперираща европейска държава. Но какво означава да си европейска държава днес? Въпреки всичките си вътрешни предизвикателства, противоречия и разногласия, Европа винаги е била – за мен и за много руснаци – символ на благополучие.

След Втората световна война Европа се превърна в забележителен пример за прогресивно общество, изградено на взаимно уважение. Расизмът, колониализмът, милитаризмът, империализмът и най-вече отхвърлянето на демокрацията и правата на човека станаха неприемливи. А ценностите, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека, служеха като пътеводна светлина за движенията, борещи се срещу диктатурите по целия свят – включително в Русия, вдъхновявайки съветските дисиденти в тяхната неравностойна и героична борба срещу комунистическата тирания.

Същите тези ценности винаги са били същността на нашата собствена програма, формирайки последователна, а не ситуационна, опозиция срещу Путин, пише в есето си Навална, цитирана от Politico.

Изключително важно е да разберем, че основното ни несъгласие с Путин не е тактическо, а ценностно. Не искаме нищо екстравагантно или необикновено. Просто искаме Русия да бъде страна, която се грижи преди всичко за достойнството, правата и бъдещето на своя народ – точно както правят европейските страни. Искаме същите основни права и свободи, които европейците възприемат като неразделна част от ежедневието.

Борим се за върховенството на правата на човека пред интересите на държавата.

Наследството и ценностите на Навални

Искаме истинска свобода на словото и събранията, така че всеки, който не е съгласен с правителството, да може открито да води кампания и да критикува без страх от затвор, изгнание или убийство, както се случи със съпруга ми.

Стремим се към демокрация. Към правото на всеки гражданин да се състезава и да печели доверието на избирателите в свободни и честни избори.

Подкрепяме федерализма и местното самоуправление, за да могат хората да избират своите представители не само на национално ниво, но и в своите региони, градове и населени места. В многоетническа страна като Русия това е от съществено значение. Само чрез функциониращо самоуправление нейните народи могат да запазят своята култура, език и идентичност.

Борим се и за независими и справедливи съдилища.

И, разбира се, ние се стремим към мир, защото самата идея за водене на война ни се струва толкова абсурдна, колкото и на всеки нормален европеец. Искаме Русия да бъде добър съсед и надежден партньор на всички страни около нея, както на Изток, така и на Запад.

Това са европейските ценности, които обединяват стотици милиони хора, от Талин до Лисабон, въпреки всичките им видими различия и поляризацията, присъща на ежедневната политика днес.

Ние не сме радикали. Всички сме много различни хора по отношение на нашите възгледи, но сме обединени от едно нещо преди всичко: ние сме врагове на режима на Путин, който донесе война, диктатура, корупция и терор в страната ни. Ние се противопоставяме не само на Путин лично, но и на целия му авторитарен, антидемократичен, антипарламентарен, милитаристичен, ксенофобски и шовинистичен мироглед. Путинизмът няма идеология - той е просто отричане на ценностите на съвременната европейска цивилизация.

Ние сме нормални европейци, които споделят фундаментални европейски ценности.

* Юлия Навална е икономист и руски опозиционен лидер, вдовица на Алексей Навални, позицията ѝ е публикувана в Politico.