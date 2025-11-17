IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано край Западна Гърция

Епицентърът е бил в морето на дълбочината от 14,9 км

17.11.2025 | 13:08 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано малко преди обяд днес край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море, съобщи телевизия Скай.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 11:44 ч. местно (и българско) време.

Епицентърът е бил в морето на 7 км северно от селището Агиос Никитас, а дълбочината на огнището се оценява на 14,9 км.

Не се съобщава за щети и пострадали хора.

(БТА)

земетресение Гърция Лефкава
