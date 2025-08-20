Мъж се удави в морето край Царево

Мъж на 59 години от пернишкото село Дивотино се е удавил край Царево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал в късния следобед вчера в района на "Попския плаж".

Загиналият влязъл да се къпе в морето при силно вълнение, което го повлякло далеч от брега. Тялото му е извадено и изпратено за аутопсия в Катедра "Съдебна медицина" в УМБАЛ - Бургас.

По случая е образувано и досъдебно производство.

По данни на полицията инцидентът е станал в зона без спасителни постове.