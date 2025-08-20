IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж се удави в морето край Царево

Инцидентът е станал на Попския плаж

20.08.2025 | 12:08 ч. Обновена: 20.08.2025 | 12:49 ч. 1
БГНЕС, архив

Мъж на 59 години от пернишкото село Дивотино се е удавил край Царево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал в късния следобед вчера в района на "Попския плаж". 

Загиналият влязъл да се къпе в морето при силно вълнение, което го повлякло далеч от брега. Тялото му е извадено и изпратено за аутопсия в Катедра "Съдебна медицина" в УМБАЛ - Бургас. 

По случая е образувано и досъдебно производство. 

По данни на полицията инцидентът е станал в зона без спасителни постове. 

Тагове:

удавен мъж Царево ОДМВР-Бургас
