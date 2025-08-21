След гонка с полицията пиян шофьор се заби в детска площадка

1 / 5 / 5

Снощи, около 22:30 ч., VW Transporter се е “врязал” в детска площадка до бл. 38 в кв. “Христо Смирненски” в София.

Преди да се забие в детската площадка, пияният шофьор е бил преследван от полицията. При гонката са нанесени поражения по три други автомобила.

Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

"Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна. Той е познат на полицията и има предишни такива прояви.

Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор).

Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката.

В момента наш екип е там и разчиства площадката.

Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", допълва кметът