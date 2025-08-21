Националното следствие ще разследва тежкия инцидент с АТВ

Изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов възложи на Националната следствена служба (НСлС) разследването на тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг миналата седмица, при което бяха блъснати и тежко ранени петима пешеходци.

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото, се казва в съобщение на държавното обвинение.

Преди седмица тийнейджърът Никола Бургазлиев с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел, като рани още един човек. Всички бяха настанени в болницата в Бургас, като майка и 4-годишното ѝ момченце бяха в критично състояние.

На пострадалата жена, която е на 34 години, ѝ бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри - и двамата останаха с опасност за живота. Стана ясно, че Никола е 18-годишен син на полицейски служители. Той блъсна общо три деца и служител на хотел, който е със счупен таз.

Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния, който беше пуснат под домашен арест. Обвинението към него е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице.

Утре ще се проведе протест в Бургас, в 12:00 часа, когато се очаква съдът да се произнесе по искането на прокуратурата мярката за неотклонение на 18-годишния Никола Бургазлиев да бъде променена в "задържане под стража".

Също в 12:00 ч ще има протестни митинги и в Пловдив, и в София.