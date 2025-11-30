Петър Волгин: Протестите ще продължат, това управление е вредно

Фактът, че войната в Украйна приключва е безспорен и има две причини за това - положението на фронта, където Русия печели, но и по-важното - корупционният скандал, заяви евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин.

"Корупционният скандал не е просто разкриване на поредната афера, а е директен знак от САЩ и Зеленски, че ако продължава да упорства и той може да си замине", смята той.

Според него САЩ казват на Зеленски - "виж, ти беше дотук. Оттук насетне ние казваме какво да се прави. Ако ти продължаваш да пречиш на този мир - ще си отидеш и ти".

Волгин смята, че ЕС има грях, тъй като не направил нищо, за да се постигне мир.

Протестите

Според евродепутата протестите са нещо естествено, но хората били на площада по-скоро срещу правителството, а не срещу б'джета.

"Това управление не е добро за България. Мисля, че тези протести ще продължат, но все повече се вижда, че това правителство е вредно за страната ни и то час по-скоро трябва да си отиде", каза още Петър Волгин.

Според него ПП-ДБ не искат правителството да падне, а искат да участват във властта и да управляват заедно с ГЕРБ и ДПС.

Петър Волгин заяви, че, както в българския парламент, така и в този в ЕС има "същите социопати". Понякога ги наричал "сбирка на анонимните шизофреници".

"Как можеш да наречеш един човек, който в едно изказване вкарва две тези. Едната е, че трябва да се въоръжаваме, защото Русия като приключи с Украйна ще ни нападне. А другото изречение е, че тази Русия е толкова заспала, че армията им четири години не може да превземе едно село. Абсолютни нещастници са тези руснаци. Не може и двете тези в едно изречение".