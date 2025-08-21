Христов: Кабинетът има бъдеще, не съм видял нито Борисов, нито Желязков да са на море

Депутатите прекъснаха лятната си отпуска. Проведе се извънредно заседание на Комисията по околна среда. Според депутата от ГЕРБ-СДС и лидер на СДС Румен Христов причините за безводието са много.

"Като започнем от глобалното затопляне, като сложим онези четири години, които бяха пропуснати, до забавяне на изграждане на нови водосъбирателни съоръжения като язовири. Натрупано е хората в момента изживяват ад", коментира той в предаването "Денят ON AIR".

По думите на Христов, е нормално Комисията по околна среда, независимо от отпуска на депутатите, да работи и да вземе решение.

"И проектиране, и изпълнение, и т.н. би следвало да се търся някакъв вариант за ползване на водоизточници в региона. Плевен е район, който има подпочвени води, които може да бъдат прихванати. Темата за присъствието на държавата е дълбока и коментирана. Когато става дума за регулации, най-вече за контрол, трябва да се знае кой за какво отговаря", посочи депутатът пред Bulgaria ON AIR.

Как се стигна до трагичния случай в Несебър

"Всички доказателства сочат, че коланът, който се е скъсал, е бил доста износен. Ако има държавна структура, която в началото на сезона мине и направи проверка, това щеше да бъде отстранено и нямаше да имаме тази трагедия. Имаше прехвърляне на топката. До голяма степен това е в прерогативите на Държавната комисия по метрология и контрол", смята Христов.

Попитам дали трябва да се изземат правомощията на президента Радев - шефовете на служби да не бъдат назначавани с указ на президента, депутатът цитира специалисти, според които това е възможно, без да се променя Конституцията.

"За пръв път в новата ни история стигаме до такъв казус, в който министър-председателят и МС търсят начин да решат въпроса с титулярите на службите, които трябва да бъдат утвърдени с указ на президента. Има умишлено бавене от страна на Радев, той е заявил, че в края на месеца ще заяви какво ще е позицията му. Ако няма съгласуване до края на месеца, МС е в правото си да внесе законопроекти, които ще бъдат подкрепени от мнозинството", на мнение е Христов.

Защо инфлацията е 5,3%

"По много причини, но не заради еврото. Приемането на еврото няма нищо общо с инфлацията. В кратък период от време е необходимо, за да се види защо например доматите и краставиците стига на тези пари на пазара. Работодателските организации, самите съюзи на производителите и преработвателите няма как да оставят опити за натиск и ползване на институции като бухалки без обществен отзвук", анализира още гостът.

Мярката "Магазини за хората" ще покаже къде по веригата се изкривяват нещата.

"Кабинетът има бъдеще, работят цяло лято. Не съм видял нито Борисов, нито Желязков да са на море, за разлика от президента. Всеки ден са по места, където има нужда от решаване на въпроси", подчерта Христов.

Гледайте целия разговор във видеото.