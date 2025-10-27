Мартин Димитров: Борисов не каза къде са концесиите и кръгчетата, мерките в бюджета са като НЛО

Борисов не каза къде са концесиите и кръгчетата, в Германия и Франция това би било страшен скандал. Тук все едно нищо не се случи, след като Бойко Борисов каза, че министерства са на концесии и на кръгове хора. Борисов дължи отговор кои са кръговете и кръгчетата на министерствата на концесиите, заяви пред bTV Мартин Димитров от групата на ПП-ДБ.

"Това правителство води България по този много опасен път“, заяви той.

"Най-важният политически въпрос. Представете си това да беше станало във Франция и в Германия - да излезе този, който представлява най-голямата парламентарна група и да каже "в нашето правителство има концесии, кръкчета и кръгове". Това ще бъде страшен скандал. Тук все едно нищо не е било и тия хора си продължават постарому“, посочи той.

Според него Борисов дължи отговор на цялото общество - точно кои са концесионерите на тия концесии, кои са точно кръговете, кои са кръгчетата.

Той заяви, че се притеснява, че навсякъде е така.

По думите му това правителство не се справя и нищо, което то прави като политически промени, няма как да бъде подкрепено.

"Тези хора взимат 17 милиарда лева заеми. Понеже на хората 17 милиарда им звучи като едно огромно число - това е близо 500 милиона лева заеми всяка седмица. Това никога не се е случвало в България. Никога", заяви Мартин Димитров.

"И няма обяснение, защото дефицитът, плюс рефинансирането на страр дълг е 12 милиарда лева. Всичко отгоре вече е ненормално и опасно. И виждаме какво стана с Румъния. Румъния имаше добри години на растеж, развитие, давахме ги като положителен пример. В един момент направиха сериозни дефицити, дългове и виждате докъде се докараха – до вдигане на данъците, до инфлация, до намаление на доходите. Преди това - Гърция. Това правителство води България по този много опасен път“, заяви депутатът от ПП-ДБ.

По думите му дефицитът по времето на Николай Денков е бил 2%. Според него правителството може да мечтае само от 2% дефицит в бюджета.

"Еврозоната е изключително добра стъпка за България. В еврозоната има от най-успешните държави до не толкова успешни. Вие виждали ли сте мерки от правителството за овладяване на дефицита в бюджета - това е като НЛО", каза той.

Димитров заяви, че ще се вдигат данъци в преходен период и се обоснова с "опита за вкарване на такса водомер" през изминалата седмица. Депутатът каза, че трябва да има осигуряване на горива за края на март и началото на зимата през следващата година.

"Трябва много сериозна проверка за налични горива до края на сегашната година. Представителят на държавата в "Лукойл" трябва да напише доклад и заедно с него, министрите на икономиката, енергетиката и финансите трябва да представят план за действие още през настоящата седмица."