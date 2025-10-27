Украйна отвръща на удара по руската икономика

Политическата съдба се обръща бързо. Един ден през август, президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин си размениха ръкостискания на червен килим в Аляска. На следващия месец президентът Тръмп нарече Русия „хартиен тигър“. Още по-показателно от обидата беше последвалото: след като президентът Тръмп сигнализира за недостиг на горивни тръбопроводи и газ, строго контролираните медии на Москва – обикновено нетърпеливи да скрият провалите – започнаха да разпространяват историята, пишейки: „Вече не е възможно да се отричат ​​признаците на недостиг на бензин в регионите“.

Принудата да се покриват недостигът е поредната пукнатина във фасадата на Путин, тъй като „специалната военна операция“ навлиза в четвъртата си година, пишат в анализ за TNI научният сътрудник Дейвид Кириченко и проф. по политически науки Александър Мотил.

През февруари Тръмп каза на украинския президент Володимир Зеленски, че „няма карти“. Но през последната година украинските удари с дронове срещу руски петролни рафинерии демонстрираха нарастващата мощ на Киев , дори когато Москва разчиташе на вълни от атаки на месомелачки за малки териториални придобивки. До 2025 г. Русия е платила приблизително 200 000–300 000 убити и ранени за приблизително 0,6% от територията на Украйна.

Андрей Загороднюк, бившият министър на отбраната на Украйна, твърди, че войната е навлязла в продължителна фаза, в която възпирането и надеждите за бързо прекратяване на огъня са нереалистични. Той се застъпва за политика на „ стратегическа неутрализация “, която включва парализиране на ключовите способности на Русия в различни области, за да се направи агресията оперативно безполезна.

Един украински офицер заяви, че Киев внимателно следи щетите и приоритизира ударите по летища, складове за оръжие и енергийна инфраструктура, защото, докато Русия може да поеме огромни човешки загуби , „за тях е болезнено да губят пари“ - а приходите от петрол финансират държавата, олигарсите и средствата, използвани за поддържане на бойните действия на войниците. Русия е просто твърде огромна, за да защити цялата си територия срещу масите украински дронове, откакто Киев започна въздушната си офанзива през 2023 г.

Киев еволюира отвъд рояци от дронове за еднократна употреба. „ The War Zone“ отбеляза , че този месец Украйна представи „уголемена“ Р-360 „Нептун“, собствена крилата ракета с удължен обсег, знак, че Украйна изгражда по-дълбок и по-пластов арсенал от удари, който сега се използва срещу руски фабрики и логистични центрове. Друга местна система, крилата ракета „Фламинго“ , също е влязла в експлоатация, въпреки че пълното ѝ въздействие предстои да се види.

Според The ​​Economist , около 60 процента от дълбоките удари се извършват от евтиния дрон FP-1, който може да достигне цели на 1500 километра в Русия. FP-1, които струват около 55 000 долара всеки, сега се произвеждат с темп над 100 на ден. Украйна също така въвежда в експлоатация по-тежкия дрон „Лютий“ с предполагаем обхват от 620 мили.

Само тази седмица руски официални лица съобщиха за атака с дрон срещу нефтената рафинерия в Тюмен, намираща се на около 2000 километра от Украйна, което отразява нарастващия обхват и упоритост на кампанията на Киев за дълги удари. Докато Москва залага на масови удари , за да атакува украинските градове, Киев сега залага на масови удари, за да атакува тила на Русия, като се насочва към нефтени рафинерии и снабдителни възли, които поддържат военната машина в действие.

Руски коментатор призна ефекта, предупреждавайки : „Мога да заявя, че ситуацията се влошава. Кризата с горивата се развива сега.“ В окупирания Крим има съобщения за хора, които крадат гориво от паркирани автомобили и официалното нормиране ; в цяла Русия дългите опашки на бензиностанциите и процъфтяващите незаконни пазари сочат към мащабна криза с горивата.

Кризата е станала толкова сериозна, че властите се готвят да внасят бензин от чужбина, като служителите признават, че „ситуацията е критична“. Към края на септември приблизително 38% от капацитета за първична рафиниране на Русия са били засегнати. Повече от 20 руски региона са изправени пред недостиг на гориво. На 7 октомври Ройтерс съобщи , че Русия е увеличила вноса на бензин от Беларус, като през септември той се е увеличил четирикратно до 49 000 тона, тъй като украинските удари с дронове по рафинерии са задълбочили недостига и са принудили Москва да търси спешни доставки в чужбина.

Производството на петрол в Русия също намалява, тъй като санкциите, войната и остаряващите находища се отразяват негативно, а The Wall Street Journal предупреждава, че повечето резерви може да станат скъпи и трудни за добив до 2030 г., което заплашва приходите, които финансират военната икономика на Кремъл.

Путин заложи оцеляването си на безкрайна война, преструктурирайки икономиката, за да подхранва битката, и купувайки лоялност на елита с приходи от военно време , дори когато системата показва нарастващи фискални и доставки напрежения. Централната банка може да извърши само ограничен брой „чудеса“, за да поддържа икономиката на повърхността.

Фактът, че откритата критика към военноморските сили е нещо обичайно, поставя службата в значително предимство в сравнение с конкурентите ѝ.

Междинните дивиденти за първото полугодие на 2025 г. спаднаха до 341,8 милиарда рубли - приблизително наполовина миналата година. „Газпром нефт“ намали междинните плащания от 246,4 милиарда на 82 милиарда рубли, докато „Северстал“ и „ММК“ отмениха междинните разпределения. Натискът върху корпоративните парични потоци намалява държавните приходи и усложнява финансирането на войната; Министерството на финансите вече понижи прогнозата си за дивидентите.

До юли бюджетният дефицит на Русия вече беше нараснал до 61,1 милиарда долара, надминавайки целта за цялата година само за седем месеца. Очаква се дефицитът да се увеличи до приблизително 70 милиарда долара през 2026 г.

С надеждата да затвори бюджетната дупка, правителството повиши данъците за малкия бизнес и увеличи ДДС от 20% на 22% . Социалните разходи се съкращават и се говори за изземване на банкови депозити от страна на правителството, печатане на пари и сигурност от стагфлация. Москва си е поставила за цел да увеличи заемите с почти 46% през 2025 г.

За да влошат нещата, последните показатели показват забавяне на икономиката . БВП на Русия през юли нарасна само с 0,4% на годишна база, а износът на петрол, който е най-големият и най-доходоносен за Русия, е спаднал. Заетостта остава силна, до голяма степен поради емиграцията на стотици хиляди специалисти, неблагоприятната демография и факта, че Путин инвестира сериозно в милитаризираната икономика и пренебрегва потребителската икономика. В резултат на това точно толкова руснаци са преживели значителен спад в жизнения стандарт, колкото и са се възползвали от свръхинвестирането в непроизводствени сектори на икономиката.

Двама руски икономисти дисиденти, Владимир Милов и Игор Липсиц, правилно са предвидили настоящите икономически проблеми на Русия преди месеци, ако не и години – много преди западните експерти да се включат в тенденцията. И двамата мъже предричат ​​изключително тежки времена за руската икономика. Липсиц казва, че обществото ще пострада, тъй като икономиката на Путин „изхвърля най-слабите, пенсионерите и бедните“. Но режимът също не „плува в шоколад“: икономиката не може да оцелее и Русия, подобно на СССР, ще се разпадне. Единственият източник на приходи на Русия е петролът, защото „Русия не може да произведе нищо“, което светът иска.

Милов е също толкова песимистичен относно перспективите на руската икономика. Русия преживява „дълбока бюджетна криза“, от която „няма изход“. Нещата не са били толкова зле от 90-те години на миналия век, когато руската икономика изпадна в свободно падане. Данъците не могат да компенсират дефицита; всъщност те биха могли да потиснат икономическия растеж и да влошат нещата.

Междувременно инфлацията остава висока и всички отрасли на икономиката претърпяват спад; очаква се инвестициите да стагнират през 2026 г. и след това.

„Ако властите „искат да убият икономиката, това е техен избор“, казва Милов. „Настоящата година може да стане свидетел на перфектна буря, по време на която цял набор от негативни тенденции се съчетават едновременно. Условията ще бъдат лоши за дълго време.“

Какво влияние ще окажат тези тенденции върху способността на Путин да води война?

Липсиц смята, че „докато Русия може да изнася петрол, тя ще може да продължи войната“. Милов смята, че „Путин не може да си позволи голяма офанзива“ и ще продължи да прави това, което вече прави: бомбардиране на Украйна с евтини дронове и провеждане на ограничени атаки само в няколко посоки.

Това предполага, че само икономическите трудности може да не са достатъчни, за да принудят Москва да седне на масата за преговори. От друга страна, има болка и има колапс. Ако най-лошите сценарии на Липсиц и Милов се сбъднат, както те си мислят, може да не остане много от Русия, която да седне на масата за преговори.

Решението на икономическите проблеми на Русия е просто: край на войната с Украйна. Но Путин, който може би разбира в каква бъркотия се намира, не може да направи това. След като се идентифицира толкова тясно със загубената кауза, Путин знае, че всичко различно от смазваща победа би означавало политическо самоубийство за него. Изборът пред руснаците е болезнено ясен: или самоубийството на Русия, или самоубийството на Путин.