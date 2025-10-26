Дъждът ще продължи да вали и през нощта, и утре до обяд

През нощта времето ще се задържи облачно и дъждовно, съобщиха от Националния институт по метеорология. Значителни по количество ще бъдат валежите главно на места в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°. Атмосферното налягане бавно ще се повишава, но ще се задържи значително по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата на НИМХ.

Утре преди обяд валежите ще продължат, но след обяд от северозапад ще спират и облачността ще се разкъсва. Интензивни и значителни по количество ще бъдат в отделни райони от Южна и Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад; ще бъде умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – временно силен. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.



По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно, на места валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури, както и температурата на морската вода ще бъдат 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

Във вторник ще остане ветровито, с променлива, по-често значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а дневните ще останат без съществена промяна.

В сряда ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър ще отслабне. Сутринта ще бъде студено, на места в котловините минималните температури ще бъдат близки до нулата и ще има условия за слана. Дневните температури ще се повишат и максималните в повечето места ще бъдат между 15° и 20°.