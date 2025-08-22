IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над 6000 зрелостници се явяват на поправителна матура по български

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември

22.08.2025 | 07:25 ч. Обновена: 22.08.2025 | 08:21 ч. 2
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

В 260 училища в страната днес ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) от сесията август-септември, на който се очаква да се явят над 6000 души, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Изпитът ще започне в 08:30 часа. Зрелостниците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят документ за самоличност и служебните си бележки.

Тестът, който ще се генерира рано сутринта в МОН, се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41-ви въпрос включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

Това се случи Dnes

матура български поправителен
