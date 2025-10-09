Ако Терзиев се справи с кризата с боклука, може да се кандидатира за президент

Проблемът от общински прерасна в политически. Но ако кметът Терзиев успее да се справи с този проблем, почти си мисля, че може да си проправи пътя към президентската кандидатура. Такова мнение изказа в сутрешния блок на NOVA пиар експертът Диана Дамянова.

Тя допълни, че може да се каже, че има нерегламентиран натиск за запазване на статуквото и определи като „непростимо“ бавенето на разследването по случая с опожаряването на камионите на турска сметоизвозваща фирма. Според нея изглежда, че сякаш има синхрон на държавно ниво покрай този случай със запалените камиони и отнемането на лиценза от МОСВ на една от фирмите за извозване на боклука, явила се на обществената поръчка.

По темата се включи и политологът Теодор Славев, според когото сме сме превърнали в „корупционно гето“, щом сме способни да подпалим камионите на една от най-големите турски сметоизвозващи фирми, която отговаря за боклука на мегаполис като Истанбул.

С такива прояви не знам кой чуждестранен инвеститор ще посмее да дойде тук, посочи той.

Славев поздрави жителите на „Люлин“ и „Красно село“, които се включиха в разчистването на боклука в двата района, отбелязвайки, че по този начин не са допуснали кризата да се превърне в катастрофа. А по адрес на кмета Васил Терзиев каза, че е започнал да изпъква политически, което според него е донякъде проблем.

По друга актуална тема от дневния ред двамата събеседници обсъдиха и разговора на Борисов с Доналд Тръмп-младши при посещението му в България. Диана Дамянова сподели, че едва ли лидерът на ГЕРБ е предложил на САЩ „Лукойл“, най-малкото защото рафинерията не е негова.

„Борисов, колкото и да се прави на велик, не може да продаде „Лукойл“, това все пак е обект от националната ни сигурност“, поясни тя и допълни, че материалът, излязъл в „Уолстрийт джърнъл“ е бил по-скоро за вътрешна употреба в САЩ, за да се опише влиянието на един лобист.

От своя страна Теодор Славев изрази скептицизъм, че Борисов е способен да извади когото и да било от списъка „Магнитски“ и попита в какво качество лидерът на ГЕРБ е разговарял със сина на американския президент.

Относно вчерашните законодателни промени около „Лукойл“, двамата гости в студиото се обединиха около мнението, че това се прави точно сега, защото по всяка вероятност се готви сделка.