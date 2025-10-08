"Ако има Путин, има и Русия": Как поздравиха руския президент за 73-я му рожден ден? ВИДЕО

Във вторник децата в училищата и детските градини в цяла Русия и окупирана Украйна бяха инструктирани да честитят рождения ден на президента Путин като част от организирана демонстрация на подкрепа за руския лидер, който навърши 73 години.

Путин получи и поздравления за рождения си ден от внуците си, както и от Ким Чен Ун, севернокорейския диктатор, съобщи Кремъл.

"Внуците му ще поздравят дядо си, както всички дядовци биват поздравявани от внуците си за рождените си дни - топло и с любов", каза Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл.

Той добави, че Путин ще проведе среща със Съвета за национална сигурност на Русия.

"Нашият президент е енергичен / Той е добре образован" и"Той е гарант за свободата / Той обича малки деца", гласи стихотворение на ученици от детска градина в село Туринская слобода, на повече от 1200 мили източно от Москва.

"Putin can do anything:" Cult of Personality. Russian edition. Children in the kindergarten attached to School No. 127 in the city of Omsk were forced to sing a song glorifying Putin on his birthday ("Путин может все что угодно").

Stop this…

В детска градина в Макеевка, град в Донецка област в Източна Украйна, който е под руски контрол от 2014 г., деца писаха картички за рождения ден на Путин и посещаваха часове, където научаваха за живота му.

"Пожелаваме ви добро здраве, успех в управлението на държавата и просперитет на цялата ни страна!", написа детската градина в съобщение в социалните мрежи, илюстрирано с изображение на три торти за рожден ден.

Путин е издирван от Международния наказателен съд за насилственото депортиране на хиляди украински деца в Русия или контролирана от Русия територия в Украйна.

В Санкт Петербург, родния град на Путин, активисти от младежката организация "Млада гвардия" се събраха във формата на думите "Путин", "Русия", "Сила", "Чест" и "Гордост".

Телеграмата за рождения ден на Ким до руския лидер започваше с думите "Мой най-скъп другар, Владимир Путин" и завършваше с обещание, че "нашето приятелство ще бъде вечно". Северна Корея е предоставила войски на Русия за войната ѝ срещу Украйна. Александър Лукашенко, беларуският диктатор, също му пожела много щастливи завръщания.

Един от лидерите, който не се присъедини към честванията на рождения ден, беше сър Киър Стармър. Той каза пред репортери, че не е "изпратил поздравления за рождения ден на Путин" и добави: "Нито пък ще го направя". Стармър разговаря с репортерите, докато пътуваше до Индия като част от голяма търговска делегация.

Песков не спомена синовете, десетгодишния Иван и шестгодишния Владимир-младши, които Путин има с Алина Кабаева, бивша олимпийска състезателка по художествена гимнастика и бивш депутат. Миналата година в доклад на опозиционния уебсайт "Център "Досие" разкри, че момчетата прекарват по-голямата част от годината в огромното имение на баща си близо до езерото Валдай, северозападно от Москва.

Те са официално регистрирани с фамилията Спиридонов, според "Самият цар", книга за Путин от руските опозиционни журналисти Роман Баданин и Михаил Рубин. Фамилията им произлиза от дядото на Путин, Спиридон Путин, за когото руският лидер твърди, че е бил готвач както на Владимир Ленин, така и на Йосиф Сталин.

Въпреки че Путин рядко говори за семейството си, руските медии съобщават, че има три внуци от двете си възрастни дъщери с бившата си съпруга Людмила. Мария Воронцова, на 40 години, е ендокринолог, а Катерина Тихонова, на 39 години, е технологичен директор и бивша акробатка. Путин никога не ги е признавал за свои дъщери и в миналото ги е наричал „тези жени“. Твърди се също, че има дъщеря, Луиза, от афера, която е имал малко преди да стане президент през 2000 г.

Бивш офицер от КГБ, Путин управлява Русия почти 26 години, което се равнява на над една трета от живота му. Той ще надмине Сталин като най-дълго управлявал лидер на Русия след Екатерина Велика, ако довърши мандата си, който трябва да приключи през 2030 г.

Путин наскоро обсъди възможността за удължаване на продължителността на живота или дори постигане на безсмъртие чрез трансплантации на органи по време на среща с президента Си в Пекин. Сега той е на същата възраст като Сталин, който почина през 1953 г. на 73 години. Освен Михаил Горбачов, който беше на 91 години, когато почина, никой съветски или руски лидер не е живял след 77-годишна възраст.

Украйна изпрати собствено послание за рождения си ден на Путин под формата на една от най-големите си атаки с дронове по време на войната. Над 200 бяха свалени над регионите на Курск, Нижни Новгород и Белгород, съобщи Москва. Предполагаеми украински дронове са атакували и голяма петролна рафинерия в Тюменския регион в Сибир, на повече от 1200 мили от фронтовата линия, съобщават местни медии. Атаката би била един от най-дълбоките украински удари срещу Русия от началото на войната. Твърди се, че почти половината от 38-те руски петролни рафинерии са били мишена на Киев, откакто той засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура през август.

Украински дрон беше изстрелян и срещу атомна електроцентрала във Воронежска област, недалеч от границата между двете страни, съобщиха руски представители. Не се съобщава за щети.

🔥Putin's birthday celebrations have began — Ukraine brought the fireworks.

Честванията на рождения ден на Путин вероятно ще бъдат засенчени от възможността президентът Тръмп да одобри продажбата на крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег на Украйна. Американските ракети имат обсег от 1550 мили и биха могли да поставят Москва на мушката на Киев. Путин предупреди, че доставката им до Украйна би разрушила отношенията между САЩ и Русия и би могла да предизвика глобален конфликт.

Тръмп заяви, че не е изключил доставката на ракетите на Украйна и каза, че е „взел някакво решение“ по въпроса. Той обаче добави: „Мисля, че искам да разбера какво правят с тях, къде ги изпращат. Не искам да ескалирам тази война.“

Сред другите, които пожелаха честит рожден ден на Путин, беше и Бенямин Нетаняху, израелският премиер.

Вячеслав Володин, председателят на руския парламент, произнесе реч, в която заяви, че бъдещето на цялата страна зависи от Путин.

"Ако има Путин, има и Русия", каза той.

Рожденият ден на Путин съвпадна и с 19-ата годишнина от разстрела на Анна Политковская, руска разследваща журналистка, в Москва. Въпреки че петима мъже бяха осъдени за убийството ѝ през 2006 г., никога не е установено кой е дал заповед за убийството.