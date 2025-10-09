Pirotska Residence – когато домът се превръща в усещане

Всеки човек търси нещо различно в дома си – за едни това е тишината след дългия ден, за други – усещането за пространство и светлина. Новото строителство в София обаче рядко успява да събере всичко това в едно.

Pirotska Residence е от малкото изключения – проект, в който луксът има човешко лице, а детайлът разказва история за стил и мисъл.

Живот в сърцето на София, без компромис с комфорта

Разположен на една от емблематичните софийски улици, комплексът впечатлява с модерна фасада, високи тавани и естествена светлина във всеки апартамент.

Във времето, когато квадратният метър е просто цифра, тук се предлага нещо повече – функционален дом, създаден с внимание към тишината, уюта и усещането за лична зона.

За хората, които мислят стратегически, Pirotska Residence е и инвестиция в имот, която съчетава престижна локация и сигурна дългосрочна стойност.

Вижте повече за проекта: луксозни апартаменти ново строителство в София – Pirotska Residence.

TV Property – опитът, който строи доверие

Зад тази концепция стои TV Property – компания, позната със своите модерни жилищни комплекси и вниманието към всеки детайл. Инвеститорът залага на философията, че истинското качество се вижда не само при откриването, а и след години живот в сградата. Точно това превръща проектите им в предпочитан избор за хора, които мислят дългосрочно – не само за себе си, а и за бъдещето на семейството си.

Pirotska Residence е повече от адрес – това е нова глава в историята на луксозните имоти в София. Там, където архитектурата среща човешкото усещане за дом, започва истинският комфорт.