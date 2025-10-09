САЩ изчерпаха ракетите си в Украйна и Израел

Позовавайки се на ниските запаси от боеприпаси, Пентагонът призовава доставчиците на оръжие да ускорят производството на ракети, като удвоят или дори учетворят производствените си темпове, за да се подготвят за евентуална война с Китай. А именно, тя се надява да увеличи производствените темпове за 12 вида ракети, които иска да има на разположение, включително ракети-прехващачи Patriot, Standard Missile-6, прехващачи THAAD и съвместни ракети въздух-повърхност, пише в статия за Responsible Statecraft журналистката Ставрула Пабст.

Попълването на вече изчерпаните ракетни арсенали е важно за военната готовност на САЩ. Но експертите казват на RS, че това амбициозно увеличаване на производството на ракети е времеемко, скъпо и логистично предизвикателно начинание, което в крайна сметка може да се провали без съществен финансов ангажимент от страна на Министерството на отбраната.

Освен това, Вашингтон трябва да оцени настоящите си външни ангажименти, предимно в Украйна и Израел, преди да изчерпи допълнително настоящите си запаси, което ще изисква повече пари, повече индустрия и повече време, за да се върне в бойна форма. С други думи, казват експертите, е необходимо да се насочи така необходимият фокус отново към националните интереси на САЩ, дори това да означава да се спре крана за други страни.

Увеличаване на производството на ракети: какво е необходимо?

Експерти казаха пред RS, че увеличаването на производството на ракети, по начина, по който Пентагонът иска, може да отнеме години и вероятно нови съоръжения за производство на оръжия и инфраструктура.

Полковник Марк Кансиан, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания, заяви пред RS, че ако е налично необходимото финансиране, американската отбранителна индустриална база би могла да удвои производството на много ракети за около две години, само като съществуващите оръжейни фабрики удвоят производствените смени и работниците си.

Въпреки това, времето за производство ще варира в зависимост от типа ракета, а по-високите темпове на производство вероятно ще изискват нови съоръжения, чието изграждане ще отнеме време, отбеляза Канчиан.

Авторът на защитни текстове Майк Фреденбург беше малко по-песимистичен. „Дори с нов договор, който е твърдо в сила, лесно бих могъл да си представя, че удвояването на производството ще отнеме четири или повече години.“

Всъщност, Фреденбург изчисли през август, че войните на Израел срещу Газа и Иран, заедно с кампанията на САЩ срещу хусите в Йемен по-рано тази година, са изразходвали 33% от американските запаси от ракети Standard Missile-3 (SM-3) и 17% от Standard Missile-6 (SM-6) от 2023 г. насам. САЩ са използвали една четвърт от своите ракети-прехващачи THAAD само по време на израелско-иранската война. А Guardian съобщи през юли , че САЩ разполагат само с 25% от ракетите-прехващачи Patriot, от които ще се нуждаят за военните планове на Пентагона - след като са изпратили много в Украйна, която все още често не разполага с такива .

Но настоящата инфраструктура на отбранителната промишленост не е добре пригодена да се справи с бързите темпове на производство на ракети, които Пентагонът иска да преследва.

Цената е друга пречка

„Големият красив закон“, приет по-рано тази година, отпусна 25 милиарда долара през следващите пет години за финансиране на боеприпаси; новите цели на Пентагона за производство на ракети може да струват десетки милиарди повече. „Това са много пари... много десетки милиарди долари, в крайна сметка, за да се достигнат тези числа за производство на ракети“, които Пентагонът иска, каза Фреденбург пред RS.

Според него, цената на отделните ракети може да бъде потресаваща. Например, през септември армията отпусна на Lockheed Martin близо 10 милиарда долара за производството на близо 2000 ракети-прехващачи PAC-3 Patriot Advanced Capability-3 , което прави цената само на един ракетен прехващач няколко милиона долара. SM-6 (Standard Missile-6), чието производство Пентагонът също иска да увеличи, струва около 4,3 милиона долара всяка.

И не става въпрос само за сглобяване на ракетите, но и за тестването им, а това може да отнеме месеци и да струва стотици милиони.

Като цяло, експертите казват, че производството на по-лесни боеприпаси, като 155-милиметрови снаряди, вече е изостанало .

Експерти казват, че намеренията на Пентагона да удвои или учетвори производството на ракети вероятно ще останат амбициозни - освен ако не бъдат съчетани със съществени договори, които реално да подкрепят процеса.

Американските запаси са ниски, защото Пентагонът е изгорил много от боеприпасите си в продължаващите конфликти в Украйна и Израел - с темпове, по-бързи от тези, които може да възстанови.

Не всички са съгласни, че Вашингтон е балансирал внимателно мисиите си, една от които е поддържането на националната готовност. Някои се притесняват, че поуките не са напълно научени.