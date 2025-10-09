Ти си посмешище... Грета Тунберг публикува снимка на израелски заложник, представяйки го за палестинец

Сестрата на израелски заложник нарече Грета Тунберг „посмешище“, след като климатичната активистка погрешно публикува снимка на брат ѝ, Евятар Давид, представяйки го за палестински затворник.

„Трябва да направите проучване, преди да публикувате неща, които не разбирате. В шестия слайд сте поставили снимка на израелски заложник, когото Хамас нарочно е оставил гладен. Това е Евятар Дейвид“, написа Яела Давид под публикацията на Тунберг в Instagram.

Публикацията на Тунберг, целяща да подчертае тежкото положение на палестинците, държани в израелски затвори, включваше снимки на това, което тя определи като палестински затворници, с текст:

„Страданието на палестинските затворници не е въпрос на мнение - то е факт на системна жестокост и дехуманизация. Човечеството не може да бъде избирателно. Справедливостта не може да има граници“.

Публикацията включва три по-малки изображения, изобразяващи: мъж с наранявания по лицето, войници с дете и слаб мъж, който рисува. Бодлива тел е в горната част на изображението, а бетонна стена е в долната част. Публикацията на Тунберг включваше снимка на израелец, държан за заложник от Хамас, вдясно.

Критиците обвиниха Тунберг, че омаловажава тежкото положение на израелските заложници в своя пропалестински активизъм.

Грета Тунберг твърди, че е била изтезавана в израелски затвор

Грета отговори на Тръмп: Той е експерт в проблемите с управлението на гнева

Грета Тунберг и участници във флотилията "Сумуд" кацнаха в Атина Свързани статии

Смята се, че около 20 заложници, включително Давид, са живи в Газа две години след като са били взети в плен. В Египет се водят преговори за осигуряване на тяхното освобождаване, което има за цел да осигури и свободата на повече от 2000 палестински затворници, включително 1700 жители на Газа, задържани от 7 октомври, и стотици други, излежаващи няколко доживотни присъди за убийство.

Публикацията на Тунберг включваше снимка на 24-годишния Давид, който беше отвлечен от фестивала Нова на 7 октомври. Давид беше видян за последно в пропагандно видео на Хамас, измършавял и изтощен, копаейки собствения си гроб по нареждане на похитителите си.

Другите две снимки показват млад палестинец, влачен в задушаваща хватка от израелски войник. Лицето на друг мъж изглеждаше белязано със звезда на Давид под окото.

Тунберг публикува снимките в понеделник, деня, в който беше депортирана от Израел при втория си опит да достави помощ на Газа и да пробие морската блокада на анклава. Тя и стотици други, включително Мандла Мандела, внукът на Нелсън Мандела, бяха задържани и депортирани от Израел, който конфискува флотилията, докато се опитваше да достави помощ.

Сестрата на Давид призова Тунберг да изтрие публикацията.

„Всяка минута, в която не изтриваш публикацията, се превръщаш в по-голямо посмешище“, написа тя.

Други в социалните мрежи обвиниха активистката, че не е добре информирана по темата, по която води кампания.

Изображението, което Тунберг избра, предизвика глобално осъждане, когато беше публикувано, и беше широко споделено. То показваше и как Давид зачерква датите от календар, показващ кога е ял за последен път.

„Това е гробът, в който мисля, че ще бъда погребан. Времето изтича“, каза Давид във видеото.