Теглим кредити с висока стойност, за да купуваме поскъпнали вещи

Кредитирането бележи ръст, а потребителските и т.нар. “бързи кредити” са на стойност 4,719 млрд. лв.

"Статистиката на БНБ обхваща потребителски кредити в няколко категории. Класическите бързи кредити са в последната категория - до една година. Общият оборот в тази категория е 1,64 млрд. лв. Това са кредити с остатъчен срок до една година. Поне половината кредити са по-дългосрочни. Общият обем на този вид кредитиране е в рамките на 800 млн. лв.", коментира председателят на Асоциацията на отговорно небанково кредитиране адв. Николай Цветанов в ефира на "България сутрин".

По думите му броят на изтеглените кредити по никакъв начин не се е променила на годишна база, има увеличение в размера на теглените кредити под 10 процента.

Адвокатът отбеляза, че кредитополучателите търсят кредит на по-висока стойност, за да могат да си закупят същите, но вече поскъпнали вещи.

Статистиката на БНБ показва, че към юни 2025 г. има увеличение на необслужваните кредити с 30 процента, но в същото време има намаление с 4 процента в сравнение с периода до март 2025 г.

Пред Bulgaria ON AIR юристът посочи, че има пикове на микрокредитирането в летните месеци и в коледно-новогодишния период. С парите от кредитите правим ремонти вкъщи и ходим на почивка през лятото, а покрай празниците купуваме подаръци и също ходим на почивки.

Цветанов е на мнение, че недобросъвестни кредитори вредят на имиджа на сектора, а кредитополучателите трябва да повишат финансовата си култура. Да търсят поне три оферти, за да изберат най-добрата.

Гледайте видео с целия разговор.